¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î¡Ö¸ÍÅÄ¥×¥ê¥à¥í¡¼¥º³«Àß£¶£¹¼þÇ¯µÇ°¡×¤¬£±£²Æü¤Ë³«Ëë¡£¥ì¡¼¥¹³«»ÏÁ°¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿û¾ÏºÈ¡Ê£³£·¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï¾Þ¶â¥é¥ó¥¯£±£¸°Ì¡Ê£±£±Æü¸½ºß¡Ë¤È¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¥Ü¡¼¥À¡¼¾å¤Ç¤Î»²Àï¡£¥Á¥ë¥È£³ÅÙ¤Î¶¯¿¤Ó»ÅÍÍ¤¬Éð´ï¤À¤¬¡¢ÅöÃÏ¤Î¥Á¥ë¥È³ÑÅÙ¤Î¾å¸Â¤Ï£°¡¦£µÅÙ¤È¤¢¤Ã¤ÆÄ´À°¤ÎÉý¤¬À©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖºÇ¶á¤Ï¥¹¥È¥ì¡¼¥È°ìËÜ¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¡¢à¥´¡¼¥¹¥È¥Õ¥©¡¼¥¯áÅê¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î°®¤ê¤òÈäÏª¡£Ä¾µå¡Ê¿¤Ó¡Ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¿ºÌ¤Ê»ý¤Áµå¤òÁà¤ê¡¢¾Þ¶â¥¢¥Ã¥×¤ò¤â¤¯¤í¤à¡£
¡¡½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÆü£·£Ò¤Ç¤Ï£³¹æÄú¡¢¥Á¥ë¥È£°¡¦£µ¤Ç½ÐÁö¡£¥¹¥ê¥Ã¥ÈÍ¥Àª¤Ë±¿¤Ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¾å°ÌÁè¤¤¤Ë»²Àï¤·¤¿¤¬£²£Í½Ð¸ý¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·£¶ÃåÂçÇÔ¡££²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ËÇ³¤¨¤ë¡£