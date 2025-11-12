テレビ東京の田中瞳アナウンサー（28）が11日深夜放送のテレビ東京系「伊集院光＆佐久間宣行の勝手に『テレ東批評』」（火曜深夜1時30分）にゲスト出演。同局系経済ニュース番組「WBS（ワールドビジネスサテライト）」（月〜木曜午後10時、金曜午後11時）に出演する現在の生活の変化を語った。

田中アナは「まるで変わりました」と切り出し、「番組の全てをきちんと把握してやらなければいけないので、起きたらXを見るのではなくて、株価を見たり」と語った。

佐久間宣行氏は「素人みたいなこと聞いていい？ 夕ご飯ってどこで食べてるの？」と質問し、スタジオは笑いに包まれた。

田中アナは「夕飯はですね、最初の頃は喉を通らなくて、オンエア前に食べられなかったんです。本当に冷や汗かきながらやってたんですけど、最近は毎日食べられるようになりました」と答えた。

佐久間宣行氏はレギュラー出演する中根舞美アナウンサー（25）に「中根はニュースに前に全然食べられる？」と質問。中根アナは「全然食べられる、いっぱい食べちゃう」と照れ笑いを浮かべ答えた。

伊集院光は「食べ過ぎちゃっただって」と苦笑いしていた。