女優でモデルの高橋メアリージュン（38）とお笑い芸人の野性爆弾くっきー！（49）が12日、都内で「バリュエンスジャパン」オリジナル・バーキンの日本上陸お披露目イベントに出席した。

エルメスのバッグ、バーキンは1981年にイギリスの歌手で女優のジョーン・バーキンが、エルメスの幹部に「女性が自由に使えて、ものの出し入れが簡単できるバッグを作ってほしい」と要望して誕生。その第1号のオリジナルのバーキンが、今年7月10日にパリのサザビーズのオークションで、14億7000万円でバリュエンスジャパン社に落札されて話題を呼んだ。

高橋は「すごいですね。14・7億のバッグがここにある。値段より、その裏に意味があるから価値があると思います」。

くっきー！は「これはルーツ、先祖に会うようなこと。先祖に会うってすごい。“世界有名先祖”で、金額以上にビジュアルがかっこいい。時代を重ねるといいですね。昔は安いものでも、着られればいいと思っていました。タコ糸を巻いてましたね、チャーシューの2ランク上」とボケた。

そして「昔買った安いものでも、気に入ったものは今でも着ています。値段じゃない。買い方は変わらずに、自分がいいと思ったものを買っています。このバーキンを（バリュエンスジャパン社の）社長より先にいいと思っていたら、僕は爆裂借金して買っていたと思う」と笑わせた。

自分自身についても「歴史の1個っていいじゃないですか。僕もそうなりたい。口の中の細胞でも残してもらって、いつか社長に何億円かで買ってほしいと思っております」と言い、笑わせた。

バリュエンスジャパン社の嵜本晋輔社長（43）は「ブランドを大切にリユースする事業をやっております。14億7000万円で落札したことばかり注目されましたが、リユースは社会や環境に対する大切な取り組みだと思っています。今あるものを生かすという行為が、地球の循環、環境にとってポジティブなものだと思っています」と話した。

また、14億7000万円で買いたい物を聞かれると、高橋は「真面目ですけど、世界中の子供がご飯を食べられるようにしたい」と真剣に答えた。すぐさま、くっきー！が「おい、一緒やないか」と返して、大爆笑を誘った。