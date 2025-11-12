サンズ期待のスコアラー、ジェイレン・グリーンがハムストリング負傷で最低1カ月の離脱

11月11日（現地時間10日、日付は以下同）。フェニックス・サンズは、ホームのモーゲージ・マッチアップ・センターでニューオーリンズ・ペリカンズ相手に121－98で勝利し、今シーズン初の3連勝とした。

直近6戦を5勝1敗としたサンズは、この日グレイソン・アレンがキャリアハイかつフランチャイズ新記録となる10本もの3ポイントシュートを放り込み、自己最多の42得点に4アシスト3スティールの大暴れ。さらにデビン・ブッカーが19得点3アシスト、ディロン・ブルックスが18得点5リバウンド、ロイス・オニールが14得点5リバウンドを残した。

ただ、今オフの大型トレードでブルックスとともにヒューストン・ロケッツからサンズへ加入したジェイレン・グリーンは、7日のロサンゼルス・クリッパーズ戦で29得点の衝撃デビューを飾るも、続く9日のクリッパーズ戦で右ハムストリングを負傷。

トレーニングキャンプで右ハムストリングを負傷したグリーンは、プレシーズンゲーム期間に悪化。デビュー戦で強烈なインパクトを残すも、2戦目で同箇所のケガを悪化させてしまい、サンズは4～6週間後に再検査をすると12日に発表した。

過去2シーズン、ロケッツで82試合へフル出場していたグリーンだが、今シーズンはハムストリングのケガに悩まされており、再び戦線離脱となった。