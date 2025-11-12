W杯出場決定のイングランド代表…ニューカッスル所属2選手が離脱、DFチャロバー&GKトラッフォードを追加招集
イングランドサッカー協会(FA)は11日、北中米W杯予選に臨むイングランド代表にチェルシーDFトレボ・チャロバーとマンチェスター・シティGKジェームズ・トラッフォードを追加招集したことを発表した。
当初メンバー入りしていたニューカッスルMFアンソニー・ゴードンが腰の負傷、同GKニック・ポープが脳震盪の影響を受けて離脱。また、週末の試合で負傷したクリスタル・パレスDFマーク・グエヒはチームに合流しているが、「今後数日間にわたり、引き続き検査を受ける」予定だという。そのため、チャロバーとトラッフォオードが追加招集された。
開幕6試合連続完封勝利を収めているイングランドは、すでにW杯本大会出場が決定。13日にホームでセルビア、16日にアウェーでアルバニアと対戦する。
