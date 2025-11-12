株式会社焦点工房は11月12日（水）、銘匠光学「TTArtisan AF 40mm f/2」のLマウント用交換レンズを発売した。希望小売価格は3万7,000円。直販サイトで先行予約を受け付けていたが、このほど一般販売が始まった。

35mmフルサイズフォーマットのイメージセンサーに対応するAF単焦点レンズ。質量約169gと軽量で携帯性に優れるとしている。今年8月にソニーE、ニコンZマウント用が発売済み。

ソニーEおよびニコンZマウント用と仕様は同じ。非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、高屈折レンズ2枚を含む6群9枚のレンズ構成を採用し、諸収差を効果的に抑制したとする。

AF駆動はステッピングモーター。対応カメラとの組み合わせでは顔・瞳認識にも対応する。

鏡筒素材は航空機グレードのアルミニウム合金を採用し強度も確保。クリック付きの絞りリングも搭載する。

リアキャップに備えたUSB Type-C端子から、ファームウェアアップデートも可能としている。

対応マウント：L（ライカ/パナソニック/シグマ） 対応撮像画面サイズ：35mmフルサイズ 焦点距離：40mm レンズ構成：6群9枚（非球面レンズ1枚、EDレンズ1枚、高屈折レンズ2枚） フォーカス：AF 絞り：F2-16 絞り羽根：7枚 最短撮影距離：0.4m フィルター径：Φ52mm 外形寸法：約Φ61×44mm 質量：約169g 付属品：前後キャップ、レンズフード

作例提供：株式会社焦点工房

