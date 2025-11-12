Snow Manの佐久間大介が、愛猫シャチとくつろぐツーショットを公開した。

■“心優しきツナくん（キジトラ）と、ぷりちーシャチ姫（三毛猫）”の写真も公開

【写真】佐久間大介の胸の上で愛猫が目を閉じた「S・M・T」ショットなど①～③

佐久間は「S・M・T（シャチまじ天使）」と添えて、佐久間の胸元で、目を閉じて脚を伸ばしてリラックスする愛猫の写真を公開。佐久間の首元には金色のネックレスやほくろもチラリと見える。

これに対して「S・M・T（さっくんもまじ天使）」というコメントが続々と到着。「DAIGOさんのDAI語かな」「さっくんの首元にもキュン」「胸ベッドは特等席だね」「癒しのおすそ分けありがとう」などといった声も届いている。

佐久間は、ほかにも愛猫ツナとシャチの写真を2枚公開し、1枚目の写真には「ぷりちーシャチ姫」、2枚目の写真には「優しいツナくん」と添えている。

この投稿の前には、「我が家の愛猫、心優しきツナくん（キジトラ）と、ぷりちーシャチ姫（三毛猫）の、ここ最近激かわ写真が大量にあるんだけど、、どっちで放出した方がいいと思う？」とファンへ問いかけるポストも。

こちらにも「シャチちゃんのお目目がきゅるきゅる」「ツナくん凛々しくてイケメン」などといった声が続々と到着している。

■「S・M・T（シャチまじ天使）」と添えたツーショット

■「心優しきツナくん（キジトラ）と、ぷりちーシャチ姫（三毛猫）の、ここ最近激かわ写真が大量にあるんだけど、、どっちで放出した方がいいと思う？」

■お目目きゅるきゅる＆凛々しい愛猫たちの癒しショット