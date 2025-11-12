TWICE（トゥワイス）のDAHYUN（ダヒョン）が自身のInstagramを更新。美しいピアノ演奏を披露し、ファンを魅了している。

【動画】優しい音色を奏でるTWICEダヒョン／TWICE 「Feel Special」弾き語り／クリスマスソングの演奏も

■TWICEダヒョンがDJ OKAWARIの「Flower Dance」を演奏

TWICEのコンサートでもたびたびピアノ演奏を披露し、YouTubeチャンネルでは「Feel Special」の弾き語りやクリスマスソングの演奏動画を公開するなど、ファンの間でもピアノの実力が知られているダヒョン。

今回ダヒョンが演奏したのは、日本のDJ／トラックメーカー・DJ OKAWARIの楽曲「Flower Dance」。袖にフリルのついた清楚な水色のシャツにヘッドフォンをつけ、真剣な表情でキーボードを奏でる姿が印象的だ。彼女の人柄を映すような、温かく包み込むような音色に聞き入ってしまう。

背後には大小さまざまなダヒョンの公式キャラクター・DAVELY（ダブリー）も映り込み、ファンの注目を集めている。

「ダヒョンちゃんのピアノ姿が本当に好き」「忙しいのにいつ練習してるの？」「柔らかくて優しい音色」「すごく美しい」「とっても癒される」「素敵なピアノのプレゼントありがとう」「後ろのダブリーが何体いるのか気になる…全コンプ？」など、温かい声が多数寄せられている。

■動画：TWICE「Feel Special」を弾き語りするダヒョン

■動画：TWICEダヒョン「The First Noel, Silent Night」ピアノ演奏