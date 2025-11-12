フランスのパリを拠点に活動するフリーアナウンサーの雨宮塔子が11月9日、自身のInstagramを更新。古巣であるTBSの1年後輩アナウンサーとのツーショットを公開し、ファンからは歓声があがっている。

《夜に一緒にお酒を飲むのはかな〜り久しぶりのまちゃこと まちゃこがお勧めしてくれたレストランで これまた開店から閉店までのパターン》などとつづり、TBS退社後にフリーとなった進藤晶子アナウンサーとともに満面の笑みを浮かべるツーショットを添えた。

また、《＃かつて酒豪と言われたこともある ＃うちらですが #お互いそれなりに ＃昔より弱くなったわけで ＃そんなお互いの発見も ＃なんかしみじみで》ともつづり、2人の“酒豪”ぶりと仲の良さをうかがわせた。

雨宮は成城大学文芸学部を卒業後の1993年にTBSに入社。一方の進藤は、神戸松蔭女子学院大学卒業後の1994年に入社した。

スポーツ紙記者が言う。

「2人はTBS時代から公私にわたり、仲がいいことで知られていました。雨宮さんは絵画を学ぶために1999年に退社し、フランスのパリに移住しました。現地で知り合った有名パティシエの青木定治氏と2002年に結婚し、2子をもうけましたが、2015年に離婚。2016年7月から同局の看板番組だった『NEWS23』のメインキャスターを約3年務めた後に、フランスに戻っています。

進藤さんは、2006年にプロゴルファーの深堀圭一郎と結婚し、女児をもうけています。同局の長寿番組『がっちりマンデー！！』には2004年から出演し、加藤浩次さんとともに長年MCを務めています」

Instagramのコメント欄には、このツーショットに対して

《この2人はやばいね−》

《TBS黄金期ツートップ いつ見ても最高》

《お二人方はTBS女子アナウンサー最強のコンビでしたね》

などと反響が寄せられている。

また、自身のYouTubeチャンネル「Toko AMEMIYA in Paris」も話題になっている。8日は「ROOM TOUR」と題し、その第1回目が配信された。

雨宮が一目ぼれで即決購入したというフランスの自宅の元所有者・インテリアデザイナーのアンヌ・ジェスドエファーさんの今の自宅を訪れ、パリの丘陵地モンマルトルにある5階建ての一軒家を紹介した。アンヌさんみずからが内装を手掛けたパリでは珍しい一軒家なのだという。

「動画では雨宮さんが流暢なフランス語をしゃべり、またアンヌさんの会話を日本語に訳すなど、雨宮さんの“パリジェンヌ”ぶりがうかがえるファンにとってはたまらない内容です。また、アンヌさんのこの自宅は雨宮さんがパリでの暮らしが25年目となる2024年9月に出版した著書『MY HOME, MY LIFE』でも紹介されていることが明かされ、お二人の親交の深さがうかがえます。雨宮さんがパリでの生活にすっかり馴染んでいることも伝わってきます」（同前）

現在、チャンネル登録者数は9740人と控えめだが、今後はもっと注目を集めそうだ。