ÀÖÀ¾¿Î¤Î¸ª¤ËµµÍüÏÂÌé¤¬Æ¬¤òÍÂ¤±¤¿¥×¥é¥Ù¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¿Îµµ¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¥·¥ó¥á¡×¡Ö¤ºー¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó´¶ÎÞ
µµÍüÏÂÌé¤ÈÀÖÀ¾¿Î¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¡£NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÖÀ¾¿Î¤ÈµµÍüÏÂÌé¤Î¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È①②¡õµµÍü¤ÈÁýÅÄµ®µ×¤Î¥×¥é¥Ù¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹ー¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤â
2025Ç¯3·î31Æü¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤¬¡¢11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÀÖÀ¾¤âÂ¤ò±¿¤ó¤À¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ÎµµÍü¤È¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ÇØ·Ê¤ÎÃª¤Ë¥ï¥¤¥ó¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö¤Ê¤«¡¢ÏÓ¤òÁÈ¤ó¤À´Ý¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¤¥«¥Ä¤á¤ÎÉ½¾ð¡Ê¡ª¡©¡Ë¤ÎÀÖÀ¾¤ÎÎÙ¤Ë¡¢Àå¥Ú¥í¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤ò·¹¤±¡¢¥¥ê¥Ã¤È¤·¤¿»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤¿µµÍü¤¬´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2ËçÌÜ¤Ï¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÎÃãÌÜ¤Ãµ¤¤¢¤ëÉ½¾ð¤ÎÀÖÀ¾¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢µµÍü¤Ï¥«¥á¥éÌÜÀþ¡£3ËçÌÜ¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿Îµµ¥Õ¥©ー¥¨¥Ðー¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¥·¥ó¥á¡×¡Ö¤ºー¤Ã¤È¤³¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¿´î¤ÎÀ¼¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢ÁýÅÄ¤Î¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¤Þ¤¿µµÍü¤ÎInstagram¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ê¤¬¤é°ã¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿É½¾ð¤ÎÀÖÀ¾¤Î¸ª¤ËµµÍü¤¬´Å¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÆ¬¤ò¤Î¤»¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¥Ôー¥¹¤¹¤ë1ËçÌÜ¤È¡¢ÀÖÀ¾¤â¥Ôー¥¹¤ò·Ç¤²¡¢µµÍü¤¬¤µ¤é¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2ËçÌÜ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ë¤âÁýÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤ì¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤Þ¤Ã¤¹ー¤¬»£¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¡£
¤½¤ó¤ÊÁýÅÄ¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡Ö#Æ±´ü²ñ¡×¤ÈÅº¤¨¤Æ¡¢ÀÖÀ¾¤È¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿µµÍü¤È¤Î´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÎÁýÅÄ¤Î¸ª¤ò¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÇÁ°È±¤ò¤¢¤²¤Æ¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¤¿¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎµµÍü¤¬¥®¥å¥Ã¤ÈÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç´é¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤âË¨¤¨Âµ¤ò¸ý¸µ¤ËÅº¤¨¤¿¤ªÂ·¤¤¥Ýー¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£