東京汽、7-9月期(2Q)経常は黒字浮上

東京汽船 <9193> [東証Ｓ] が11月12日後場(14:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常損益は1億8400万円の黒字(前年同期は2800万円の赤字)に浮上し、通期計画の2億7500万円に対する進捗率は66.9％となった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常損益は9100万円の黒字(前年同期は2億3100万円の赤字)に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常損益は7000万円の黒字(前年同期は1500万円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の0.1％→1.4％に改善した。



株探ニュース

