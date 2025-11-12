ÃæÀîæÆ»Ò¤¬ÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä ¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ù¤ËÂå¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¡ª¡Ö¶Ø¶ç¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤·Æñ¤·¤¤¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤¬£±£²Æü¡¢£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í»¡¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¡¢¤¬¤ó¤Ð¤ì¡¡¤ËÂå¤ï¤ë¸ÀÍÕ¤¬¤¿¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤ï¤ê¤Ë¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Ê¤È¤Ê¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ï¶Ø¶ç¡¢¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¤·Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£°ìÉô¡¢Àº¿ÀÅª¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤Ï¸À¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤òÁÛÄê¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤ò»×¤¤¤Ã¤¤ê¤Ä¤«¤¦¾ìÌÌ¤Ç¤â¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤³¤Î°ÕÌ£¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óÃ±¸ì¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÀî¤Î°Õ¸«¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ë¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Ù¤Ï£Î£Ç¤À¤â¤ó¤Í¡×¡Ö»ä¤Ï¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡Ù¤È¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡©¤È¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£