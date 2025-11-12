米ミネソタ州セントフランシスの空に出現したオーロラ＝11日夜/Ali Roux Gaudette

（CNN）太陽から放出された強力なエネルギーが地球に到達して大気上層の高エネルギー粒子をかき乱し、テキサス州やアラバマ州、ジョージア州、さらにはフロリダ州北部の夜空に壮大なオーロラを描き出している。

太陽から放出された「コロナ質量放出（CME）」と呼ばれるエネルギーの噴出は、この2晩で地球の磁場に到達する見通しだ。米宇宙天気予報センターは米国時間の11、12両日を対象に、「深刻」な水準とされるG4の磁気嵐警報を出した。G4は5段階のうち上から2番目。

G4の磁気嵐とは

磁気嵐は、太陽風が地球の磁気圏に突入する際に発生する。太陽から放出された荷電粒子が地球大気中のガスと相互反応を起こして見事なオーロラを生み出し、緑や赤、紫にきらめく光のカーテンが夜空を彩る。

ただし、出現するのは美しい自然の驚異ばかりではない。G4の磁気嵐は電力システムにおける電圧制御の問題、GPS（全地球測位システム）のナビゲーションエラー、無線や人工衛星の運用の断続的な障害を引き起こす可能性をはらむ。

今回の太陽フレアでは、太陽表面の活発な黒点群から複数のCMEが発生している。12日には嵐がやや弱まるかもしれないが、週半ばを通じて強い状態が続く可能性がある。通常より南の地域でオーロラを観測できるチャンスもありそうだ。

大半の人にとって影響は限定的で、停電ではなく息をのむ空の光景を目にするだけにとどまるだろう。ただ、どれだけ社会が発展しても依然、太陽が地球を左右していることを思い知らされる出来事ではある。