「TGCしずおか」追加出演者解禁 MAZZEL・HAYATOがランウェイデビュー
【モデルプレス＝2025/11/12】1月10日にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（以下、TGCしずおか2026）より、追加出演者が解禁された。
サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生した4人組ガールズグループ・IS:SUEのメンバーで、長い手足と身長170cm超えの抜群のスタイルを誇り、クールな唯一無二の存在感でモデルとしても活躍するYUUKI（田中優希）が、ゲストモデルに決定。さらに、「TGCしずおか」にメインアーティストとして出演が決定している、BE:FIRSTらが所属するBMSGが打ち出す新時代の8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZELから、メンバーのNAOYAと、今回がランウェイデビューとなるHAYATOがゲストとしても「TGCしずおか」のランウェイを彩る。
さらに、メインアーティスト第5弾には、2024年に「しなこワールド」でアーティストデビューを果たし、モデルプレスが選ぶ2024年の「今年の顔」にも選出された“原宿のプリンセス”・しなこが決定。しなこは、「TGCしずおか」初出演となる。（modelpress編集部）
イベント名称：SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SDGs推進 TGC しずおか 2026）
開催日時：2026年1月10日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）
ゲストモデル：嵐莉菜、安斉星来、池田美優、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、希空、林芽亜里、土方エミリ、HITOMI（SAY MY NAME）、ブリッジマン遊七、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他※50音順
モデル：入江日奈子、小國舞羽、瀬川陽菜乃 他※50音順
ゲスト：一ノ瀬颯、王林、くれいじーまぐねっと、島村雄大、高尾颯斗、寺田心、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、八村倫太郎（WATWING）、HAYATO（MAZZEL）、樋口幸平、日向亘、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A 他※50音順
メインアーティスト：しなこ、BUDDiiS、MAZZEL、WILD BLUE 、WATWING、ONE OR EIGHT 他※50音順
MC：竹内由恵、ハリー杉山 他※50音順
