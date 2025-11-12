¾åÅÄÎµÌé¡¢KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤ËË¬¤ì¤¿ÀÖÀ¾¿Î¤Î³Ú²°Î¢ÏÃ¹ðÇò¡Ö³«±éÁ°¤º¤Ã¤È¡Ä¡×¡ÈÅð»£¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤â¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/12¡Û¾åÅÄÎµÌé¤¬11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ11·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä³Ú²°Î¢ÏÃ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾åÅÄÎµÌé¡¢KAT-TUN¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ÉÅð»£¡É¤µ¤ì¤¿»Ñ
2025Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿Æ±¥°¥ë¡¼¥×¡£°ÛÎã¤È¤Ê¤ë²ò»¶¸å¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ÖBreak the KAT-TUN¡×¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆKAT-TUN¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖÀ¾¿Î¤¬Ë¬¤ì¡¢11·î9Æü¤ËµµÍüÏÂÌé¡¦¾åÅÄ¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤È¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¾åÅÄ¤Ï¡Ö³«±éÁ°¤º¤Ã¤È³Ú²°¤Ë¤¤¤Æ¤º¤Ã¤ÈÃý¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤«¤Ä¤ÆKAT-TUN¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÀÖÀ¾¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤ÏÀÖÀ¾¤Î¸ª¤Ë¾åÅÄ¤ÈµµÍüÏÂÌé¤¬¼ê¤òÅº¤¨¤Æ´ó¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡Ö3ËçÌÜ¤ÏÅð»£¤µ¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¹¥¤¤À¤Ê¡¼²¶¤Î¤³¤ÈÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤ÈÀÖÀ¾¤¬»£±Æ¤·¤¿¡ÈÅð»£¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Öµ®½Å¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¿Î¤é¤·¤¤¡×¡Ö´¶Æ°¤Ç¿´Â¡¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¬´Ø·¸À¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬Ì´¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«³«±éÁ°¤«¤é¤Ê¤ó¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖÀ¾¤Ï2010Ç¯7·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
