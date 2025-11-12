ホアキン・フェニックスが鼻グリグリに耐え、ド派手選挙カーで駆け巡る！ 『エディントンへようこそ』場面写真解禁
ホアキン・フェニックスが主演を務め、エマ・ストーン、オースティン・バトラー、ペドロ・パスカルらが共演するアリ・アスター監督最新作『エディントンへようこそ』（12月12日公開）より、舞台となるエディントンに迫りくる“制御不能なカオス”を予感させる場面写真10点が解禁された。
【写真】ホアキンに制御不能なカオスが襲い掛かる！ 『エディントンへようこそ』場面写真ギャラリー
A24製作で贈る、アリ・アスター監督の最新作である本作は、コロナ禍でロックダウンされた小さな町の選挙戦が全米を巻き込む大事件となり、暴力、陰謀論、SNSの暴走がすべてを焼き尽くす“炎上スリラー”。
主演を務めるのは、『ジョーカー』でアカデミー賞（R）主演男優賞を受賞したホアキン・フェニックス。前作『ボーはおそれている』に続く、アリ・アスターとのタッグとなる。共演は、ペドロ・パスカル、エマ・ストーン、オースティン・バトラー、ルーク・グライムス、ディードル・オコンネル、マイケル・ウォードら実力派が集結。アリ・アスター作品史上最も豪華なアンサンブルが実現した。
物語の舞台は2020年、米ニューメキシコ州の小さな町エディントン。コロナ禍で町はロックダウンされ、息苦しい隔離生活の中、住民たちの不満と不安は爆発寸前。保安官ジョー（ホアキン）は、IT企業誘致で町を“救おう”とする野心家の市長テッド（ペドロ）と“マスクをするしない”の小競り合いから対立し「俺が市長になる！」と突如、市長選に立候補する。
ジョーとテッドのいさかいの火は周囲に広がっていき、SNSはフェイクニュースと憎悪で大炎上。同じ頃、ジョーの妻ルイーズ（エマ）は、カルト集団の教祖ヴァーノン（オースティン）の扇動動画に心を奪われ、陰謀論にハマっていく。
解禁されたシーン写真は10点。ジョーがコロナ検疫所で鼻粘膜をグリグリと採取され無心で耐える姿や、市民のアンチマスク派を擁護して思わぬ称賛を浴び、ともに記念写真に収まる姿が。さらに、市長選に立候補した彼がド派手選挙カーで街を駆け巡る様子や、「心を解き放とう ジョーに一票」というメッセージを掲げた自身の選挙用巨大看板を街に打ち立てた場面も収めている。
そのほか、陰謀論動画にのめり込む妻ルイーズと母、そしてただならぬ関係を匂わせるルイーズとカルト教祖ヴァーノンの2ショットも。いずれのカットも、エディントンに迫りくる“制御不能なカオス”を予告するものとなっている。
映画『エディントンへようこそ』は、12月12日より全国公開。
