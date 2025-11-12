女優の郄石あかりが主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜・前８時）は１２日に、第３３話が放送された。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）

松江に戻って物乞いとなっていたタエ（北川景子）と三之丞（板垣李光人）。住職からおむすびを手渡された。タエは「連日連日、ありがとう存じます」と住職に深く感謝し、食事を取った。

そしてタエは「行ってまいります」と物乞いへ向かった。三之丞は「お気をつけて」と見送ったあと、もらったおむすびを犬にあげてしまった…。

トキ（郄石）からお金をもらった三之丞だったが、タエには与えていないことが発覚。トキは女中を終えた帰り道に、相変わらず物乞いをしているタエを目撃し、驚きとショックを受けた。

ネットは、三之丞のまさかの行動に目を疑った。「絶対タエ様にお金渡してないよね？」「え？なにあの微笑み。三之丞、もしかしてお金独り占めしてる？」「あれ？三之丞、おトキから貰ったお金はどこへ？部屋借りれるくらいは貰ったはずだよね？」「お金何に使ってるん！？自分のために物乞いしてるやつれた母上のために使おうと思わないの怖い！」「トキちゃんから預かった金はどうしたのか？握り飯を犬に食わせていたということは、自分はどこかで食っているとしか思えないであります」「おトキのお金で三之丞だけ何か食べてるな…」と信じられない様子。

また「三之丞が人間のクズじゃないことを祈るのみ」「三之丞クズ決定か？」「三之丞最悪 最低やし不穏」「ついに司之介を抜いて、信用できない男ナンバーワン！の座に躍り出た 三之丞…」「三之丞マジ許せん…」「三之丞は母を救うつもりはないのかもな…」などの声が寄せられた。