柏木由紀子、ボルドーカラーを使った秋冬コーデを紹介「可愛いらしい」「最高ですね」
俳優の柏木由紀子（77）が12日、自身のインスタグラムを更新。ボルドーカラーを取り入れた秋冬コーデを披露した。
【写真】「赤がとってもお似合い」洗練された柏木由紀子の秋冬コーデ
柏木は「丸の内のロブションさんと色がリンク」とつづり、店のテーマカラーとマッチした私服ショットを投稿。
ボルドーカラーのストールとジャケットをまとい、グレーのハイネックインナーにゴールドのアクセサリーを合わせ、洗練された落ち着きのあるスタイリングを紹介している。
クリスマスの雰囲気も感じさせる装いに、ファンからは「可愛いらしいですね」「赤がとってもお似合いですね」「赤でドレスアップ最高ですね」などのコメントが集まっていた。
