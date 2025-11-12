柏木由紀子 　※2009年撮影（C）ORICON NewS inc.

　俳優の柏木由紀子（77）が12日、自身のインスタグラムを更新。ボルドーカラーを取り入れた秋冬コーデを披露した。

【写真】「赤がとってもお似合い」洗練された柏木由紀子の秋冬コーデ

　柏木は「丸の内のロブションさんと色がリンク」とつづり、店のテーマカラーとマッチした私服ショットを投稿。

　ボルドーカラーのストールとジャケットをまとい、グレーのハイネックインナーにゴールドのアクセサリーを合わせ、洗練された落ち着きのあるスタイリングを紹介している。

　クリスマスの雰囲気も感じさせる装いに、ファンからは「可愛いらしいですね」「赤がとってもお似合いですね」「赤でドレスアップ最高ですね」などのコメントが集まっていた。