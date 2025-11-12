µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤òÌÀ¤«¤¹¡Öº£Ç¯¤â1Ç¯¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤¿¤Í¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤Î»þ´Ö¤Ë¡×
¡¡18Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¡Ê27¡Ë¤ÈµÜºê¤¢¤ª¤¤¡Ê39¡Ë¤¬»ÐËåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¼ó¿¶¤ê¥À¥ó¥¹¡É¤òÈäÏª¤¹¤ë¹À¥¤¹¤º¡õµÜºê¤¢¤ª¤¤
¡¡º£²ó¤ÎCM¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÃÆ¤Ç¡¢¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇã¤¤Êªµ¢¤ê¤Ë¡È´ó¤êÆ»¥Þ¥Ã¥¯¡É¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢CM¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¹À¥¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬»ä¤Î¼þ¤ê¤ËÂ¿¤¯¤Æ¡£ËèÇ¯¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤¤¿¤¤Íß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
µÜºê¡Ö»ä¤Ï¡¢ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¼çºÅ¤¬»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ó¥ó¥´¤ò¤¹¤ë¡£Åö¤¿¤Ã¤¿¿Í¤¬Áª¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬ËèÇ¯¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬º£Ç¯¤â1Ç¯¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤¿¤Í¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤Î»þ´Ö¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ë¡£º£Ç¯¤âÍèÇ¯¤â¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤¬½ÐÍè¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë
¢¨µÜºê¤¢¤ª¤¤¤Îºê¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×