AOKI¡ÖBIZSPO¡×¤Ë½©Åß¤Î¿·ºîÅÐ¾ì¡¢ËÜ³Ê¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¤äÎ¢µ¯ÌÓ¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É
AOKI¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ØORIHICA¡Ù¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ó¥¸¥«¥¸¥¦¥§¥¢¡ÖBIZSPO¡×¤«¤é¡¢2025Ç¯½©Åß¤Ëµ¡Ç½À¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò³È½¼¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
2025Ç¯½©Åß¤Î¡ÖBIZSPO¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡×¤ä¡ÖÎ¢µ¯ÌÓ¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ê¤É¤¬¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡ÖBIZSPO¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡×¤Ï¡¢µÞ¤ÊÎä¤¨¹þ¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Ä¤Ä¡¢µ¡Æ°À¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£ÅÐ»³ÍÑ¥¦¥§¥¢¤Ë¤âÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë700¥Õ¥£¥ë¥Ñ¥ï¡¼¤ÎËÜ³Ê¥À¥¦¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çö¼ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤ÊÝ²¹À¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¤ËÌòÎ©¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥¦¥ó¤Î½¼Å¶ÎÌ¤òåÌÌ©¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃåÍÑ¤·¤Æ¤âÃåËÄ¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¶ßÎ©¤Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Î©ÂÎÀß·×¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¥«¥é¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤¨¤Ä¤ÄÅ¬ÅÙ¤Ê¤æ¤È¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³ð¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ùû¿å²Ã¹©¤È¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡£
¥«¥é¡¼¤Ï¹õ¡¦º°¡¦¥ª¥Õ¥Û¥ï¥¤¥È¡¦¥Ù¡¼¥¸¥å¡¦¥À¡¼¥¯¥Ö¥ë¡¼¤ÎÅ¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï9,889±ß¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡Á3L¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥À¥¦¥ó¥Ù¥¹¥È¡×9,889±ß
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡ÖÎ¢µ¯ÌÓ¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ËÉ´¨ÂÐºö¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡¢Åß»ÅÍÍ¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ë¡£È©¤Ë¿¨¤ì¤ëÎ¢ÌÌ¤òÎ¢µ¯ÌÓ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Àü¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÃÈ¤«¤¯¡¢¿¿Åß¤ÎÄÌ¶Ð¤ä³°²ó¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Îä¤¨¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤âÃåÍÑ²ÄÇ½¡£BIZSPO¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁÀ¤È¡¢²÷Å¬¤ÊºÂ¤ê¿´ÃÏ¤ò³ð¤¨¤ëÏÆ¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°»ÅÍÍ¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥·¥ó¥¦¥©¥Ã¥·¥ã¥Ö¥ëµ¡Ç½ÉÕ¤¤Î¤¿¤á¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥·¡¼¥ó¤Ç±ø¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤âÀö¤¤ÂØ¤¨¤¬¼ê·Ú¤Ë¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤Á¤é¤Ï11·îËö¤ËÈÎÇä³«»ÏÍ½Äê¤Ç¡¢¥«¥é¡¼¤Ï¥°¥ì¡¼¤È¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î2¿§Å¸³«¡£²Á³Ê¤Ï8,789±ß¡£SS¡Á3L¥µ¥¤¥º¤ÇÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
¡ÖÎ¢µ¯ÌÓ¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¡×8,789±ß
¤½¤Î¤Û¤«¡¢BIZSPO¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¥¢¥¤¥Æ¥à(¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹)¤Ï¡¢º£µ¨¤â¡ÖÈ´·²¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¡×¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥·¥ã¥Ä¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥»¥Ã¥È´ë²è¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Û¤É½Å¤¯¤Ê¤¤¥·¥ã¥Ä¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¤è¤ê¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤Ç¡¢Ãå¤Þ¤ï¤·ÎÏ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î±©¿¥Êª¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È17,490±ß¡¢¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹6,589±ß
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯½©Åß¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤¿¡£
¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢BIZSPO¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸ÅÀî¤µ¤ó¤¬¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¥·¡¼¥ó¤òÂ¿¤¯·ÇºÜ¡£¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¥¸¥à¡¢½ÐÄ¥¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·¡¼¥ó¤ÇBIZSPO¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¡¢¸½Âå¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
