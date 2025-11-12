15日、イオンレイクタウンに「Xiaomi Storeイオンレイクタウンkaze店」がオープンする。シャオミにとっては国内3店舗目だ。

イオンのなかでも、首都圏有数の規模となるレイクタウンで、新店舗は駅からほど近いkazeエリアの中心に位置する。駅から向かうと左手（kaze内の北側）、「時の広場」のすぐそばというロケーションだ。

12日のプレオープン時に並んでいた商品は、スマートフォンやタブレット、空気清浄機やロボット掃除機など幅広いラインアップ。これまでのストアと同等の品揃え。

最新スマホであるXiaomi 15Tシリーズも

最新機種の「Xiaomi 15T」シリーズも展示されることに加え、普段ならオンラインでしか買えないPOCOシリーズの実機も用意され、購入できるのは実店舗のXiaomi Storeならでは。開催中のブラックフライデーセールも店頭で実施される。

正式な開店となるグラントオープンは11月15日10時。オープン当日にテープカットセレモニーや来店者向け特典（先着限定）、オープンセールの開催が予定されている。