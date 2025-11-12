「盗撮されてた」上田竜也、KAT-TUNライブで赤西仁との再会ショット公開「相変わらず好きだなー俺のこと」
元KAT-TUNの上田竜也さんは11月11日、自身のInstagramを更新。8日に千葉県・ZOZOマリンスタジアムにて開催されたラストライブ「Break the KAT-TUN」でのオフショットを公開し、歌手の赤西仁さんとのオフショットを披露しました。
【写真】ファン大興奮！ 豪華メンバーでの集合ショット
この投稿にファンからは、「こんな世界来ると思わなかった 未来が楽しみすぎます」「たっちゃん、素敵な写真みせてくれてありがとう 仁くんもみんなと会えて嬉しかったはず 楽屋トーク楽しそう！」「良い時代になった」「開演前からだったんだぁぁぁ貴重なエピソード教えてくれてありがとう 最高だぁああああああ」「みんながギュッて集まってる姿を見れて本当に嬉しい」と興奮冷めやらぬ声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
久しぶりの再会！上田さんは「開演前ずっと楽屋にいてずっと喋りやがっていました 3枚目は盗撮されてたよね 相変わらず好きだなー俺のこと 来てくれてありがと」とつづり、3枚の写真を掲載。1枚目には、同グループの元メンバーである亀梨和也さん、中丸雄一さん、そして2010年まで一緒に活動していた赤西さんと肩を寄せ合う上田さんが写っています。衣装姿ながら、リラックスした雰囲気です。さらに、3枚目には赤西さんが撮ったという、楽屋で過ごす上田さんのオフショットも。
亀梨さんのInstagramでも4人の写真は、亀梨さんのInstagramにも掲載されています。こちらでは、よりアイドルらしく表情を決めた姿です。コメント欄には、「ゥチらの青春」「ほんとに宝物プレゼントありがとう」「この懐かしい並びを、見れる日がきたんですね ここまで長い旅、お疲れさまでした」といった歓喜の声が上がりました。3月31日をもって解散し、今回ラストライブとなった同グループですが、これからも交流を深めていってほしいですね。
