■侍ジャパン強化合宿最終日（12日、宮崎・ひなたサンマリンスタジアム）

【日程】侍ジャパンが連覇を狙うWBC、3月5日に開幕 ！ 初戦は6日、東京ドームで台湾戦

侍ジャパンの宮崎で行われている強化合宿は最終日を迎えて、井端弘和監督（50）は「きっちりと仕上げられた」と振り返った。

15日、16日の韓国戦に向けて強化合宿を打ち上げた井端監督は「選手が15日、16日に向けてきっちり仕上げられたというのは非常に良かった。ある程度、日本で取り入れないルールだったりというところは順応してきたかなと思う」と話した。

今回、導入されるピッチコム（投手と捕手間でサインの伝達に使われる電子機器）、ピッチクロック（投手が打者に投球するまでに使える時間制限）などのルールについては「最初の3日間と広島との練習試合ではいろいろな、どの選手も気にしていて、そればっかりになったなというところで、自分のボールだったりとか対相手とかというところに至らなかったと思います」と口にしたが「終わってね、各選手に聞いたらだいぶ慣れましたっていう選手もいたので、今度はね、対バッターとかそういったねところに向けられるんじゃないかな」と語った。

この1週間での選手たちの様子に「逆にピッチクロックあるって言った時には早すぎるくらい早い。誰一人バッターボックスの途中でもタイムを取らないとか、もうちょっとゆっくりやっていいんじゃないかっていうところですけど、まだみんなそこまでの余裕に至ってないからかなと思う」と実戦での動きに少し不安を抱えていた。

韓国戦に向けては「見極めをするポジションもあると思いますしね。しっかりと起用して行こうかなと。あと韓国の選手もほぼほぼ代表に近い選手が来てますので、そこもしっかり見極められたらいいなと思います」と来年3月の本番を見据えての試合の中でのデータ収集も口にした。

【ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025 日本 vs 韓国】

11月14日 公式練習

11月15日 日本 vs 韓国 ＠東京ドーム

11月16日 日本 vs 韓国 ＠東京ドーム

強化試合はいずれもナイトゲームで開催予定

