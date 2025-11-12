警視庁の暴力団対策課の警部補の男が、摘発対象の巨大スカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏らしたとして、警視庁に逮捕されました。

【写真を見る】【速報】警視庁・暴力団対策課の警部補の男（43）逮捕 日本最大のスカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報漏らしたか 警視庁

記者

「警視庁警部補の神保容疑者を乗せた車が警視庁本部に入ります」

地方公務員法違反の疑いで逮捕されたのは、警視庁の暴力団対策課の警部補・神保大輔容疑者（43）です。

警視庁によりますと、神保容疑者は、警視庁の暴力団対策課が捜査している巨大スカウトグループ「ナチュラル」をめぐる事件で、設置した捜査カメラの画像をグループ独自のアプリに漏洩した疑いがもたれています。

アプリでは、「ナチュラル」が違法な女性のあっせんについての情報を風俗店とやり取りしていたほか、捜査情報が書き込まれることもあったということです。

「ナチュラル」は、女性を風俗店に紹介することで風俗店から「スカウトバック」と呼ばれる報酬を得ていて、一部がトクリュウや暴力団などに流れているとみて、警視庁はグループの壊滅を目指していました。

警視庁は、神保容疑者の認否を明らかにしていません。

また、警視庁が今年8月、神保容疑者の自宅を家宅捜索した際に現金数百万円が押収されていて、捜査情報漏洩の見返りに受け取った可能性もあるとみて、捜査を進めています。

今年1月には、このグループの男性を逮捕しようと現場に捜査員が踏み込んだところ、男性はその場におらず、行方がわからなくなっていることがわかっています。