近所のスーパーで万引きを目撃してしまいました。セルフレジの列で、次はどこが空くかな？と全体が見えるところに並んでいたら、明らかにバーコードを通していない食品を…。係員の人も次の人を誘導するのに必死で見てなかったようです。え、え、えー！？と思っている間に、その人は見えなくなり。呆然として何もできませんでした。

私、そういう事をわりとチャキチャキ言いそうじゃないですか。だけど、そのとき本当に何も言えなくて。高校の時に通学電車で痴漢に遭った時のことを思い出しました。その時も呆然として何も言えなかった。「この人、痴漢です！」と言って手をつかみそうなキャラなんですけど。別に私が可愛かったとか綺麗だったとかではなく私が女子学生、ＪＫだったから狙われただけなのですが。

セルフレジになってから万引きがすごく多くなっているようで、万引き率が１％以上あるとか。とあるスーパーではセルフレジ導入後に万引きが３５倍に増え、海外の資料によると購買者の約２０％がセルフレジで万引きをしたことがあるという驚きの話。お店側も明らかに万引きなのかの判断が難しいため、その場では「お困りですか？」という声掛けしかできないようです。

うっかりでやってしまっても、消費者感覚でいうと「ちょっとしたズル」というか、軽い感覚なのでしょうが、調べてみると窃盗罪という、まあまあの罪。今は防犯ビデオがありますから、見つからなくてラッキー！は通用しない。後で取り返しのつかない事になるというのは認識しておいた方がいいと思います。

万引きにもいろいろあって、商品を重ねて上だけスキャンとか、同じ物を買って１つだけスキャンするという初歩的なもの（今回私が見たのもそれでした）。最近は豚肉３００グラムと２００グラムをかごに入れ、２００グラムを２回スキャンして個数を合わせるとか巧妙になりました。以前は一番安いものだけをスキャンする「もやしパス」という言葉もあったそう。

１００円ちょっとで買えていたコンビニのおにぎりが、最近は２００円近い状況。凝った物が入ると３９８円という物もあります。高くなったなと思っていたら、ＯＬの間でおにぎりだけ自宅から握って持っていくのが流行っているらしいのです。おかずは好きな物を買うけど、おにぎりは高くなっているからという自衛手段です。

万引きは圧倒的に食品が多いと聞きます。やっぱり物価高が続くと、食料品の万引きとか犯罪にもつながってくるのでしょうね。首相も新しくなって物価高対策をすると言ってくれています。高市さんは食料品消費税ゼロと言っていたのをちょっと収めた形にはなりましたけど、ぜひ目に見える形で素早く実行してほしいなと心から思います。