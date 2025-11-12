娘のダンス教室で鳴り響く“闘いのゴング”→ママ同士の干渉が怖すぎる｜ダンススクールのママ友が怖い【ママリ】

これは、主人公・由香里が、小学2年生の娘・葵の希望で入会したダンススクールでのお話です。子どもが楽しく習い事に取り組めればとの思いで入会を決めた由香里ですが、ダンススクールのママの輪にはちょっと異様な空気が漂っていて…。『ダンススクールのママ友が怖い』第1話をごらんください。

主人公・由香里は小学2年生になる娘・葵の母親です。葵はこのごろ、ショート動画で見るような、キラキラしたダンスに憧れていました。そんな葵の熱烈な希望で、由香里は近所のダンススクールに入会を決めますが…。



華やかな夢と、固く閉ざされた輪

私の娘・葵がダンススクールに入ったのは、小学2年生の春。葵はスマートフォンやタブレットのショート動画で流れる、華やかなダンスに夢中でした。



「私もあんなふうに踊りたい！」と目を輝かせる葵に、私は背中を押されるように、地域のダンススクールに入会を決めました。



そのスクールには、小学校低学年から中学生まで、多くの子どもたちが在籍していました。葵と同じ低学年のクラスには、同い年の子が他に3人、そして小学3年生の子が1人の、計4人がいました。



子ども同士は、すぐに打ち解けてくれて、休憩時間にはきゃっきゃと笑い合い、楽しそうにしています。葵も新しい友達ができて、毎週のレッスンを心待ちにするようになりました。



しかし、親のコミュニティーは、子どもたちの様子とは裏腹に、ちょっとした序列がある様子。中心にいたのは、小学3年生の娘を持つ沙織さんで、いわゆる「ボスママ」です。



あと2人の低学年のママたちは、皆、沙織さんの取り巻きといった雰囲気でした。私はこのグループに後から入った形になり、レッスン後の井戸端会議の輪にもなかなか馴染めませんでした。

背後に届く、最初の「チクッ」

沙織さんは、子どもたちには常に優しく、レッスン中も笑顔で見守っています。しかし、新入りのママである私とは距離があるように感じていました。



そして、最初にチクッと言われたのは、入会して間もない頃のこと。クラスの連絡用として保護者間で作っているLINEグループに、沙織さんから、私あてのメッセージが届いたのです。



「今日、葵ちゃんのステップが全然踏めていませんでした。家でちゃんと練習させるのも大切な親の役目ですよ」



という、丁寧ながらも高圧的なものでした。私は「すみません、家でもしっかり練習させます」と返しましたが、コーチでもない生徒のママにここまで言われるとは、ちょっとした違和感を覚えました。



とはいえ「ダンスは団体でするものだから仕方ないのかな」と、このときはあまり深く考えないようにしていました。でも、このコミュニティーの異様さはまだまだこんなものではなかったのです―――。

崩れゆく、習い事の日常

この第1話では、由香里がダンススクールという新しいコミュニティで直面した、親同士のグループ化とボスママ沙織さんの存在が描かれます。子どもへの優しい態度とは裏腹に、由香里へ送られたLINEのメッセージは厳しいものでした。



チームで踊るダンスチームならではの厳しさもあるのかもしれませんが、新しく加入したばかりの由香里にはきつい言葉だったようですね。



