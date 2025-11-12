¡ÚÀ¾Éð¡Û°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Î¿·°æÍ£ÅÍ¤¬ÆþÃÄ¤òÆâÂú¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡À¾Éð¤¬°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿È¬²¦»Ò¡¦¿·°æÍ£ÅÍÆâÌî¼ê¤¬£±£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢»ÙÅÙ¶â£³£µ£°Ëü±ß¡¢Ç¯Êð£²£¸£°Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤ÇÆþÃÄ¤òÆâÂú¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¤Î¡ÈÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡É¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡££±£±Æü¤Ë£±£¸ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·°æ¡£ÆþÃÄ¤òÆâÂú¤·¡Öº£¤Þ¤Ç¤Ï¼Â´¶¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤³Ð¸ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¼«Âð¤Ïºë¶Ì¡¦½êÂô¤Ç¹â¹»¤ÏÈ¬²¦»Ò¡£ºÇÂ®£±£¶£°¥¥íº¸ÏÓ¤Î±©ÅÄ¤Ï¹â¹»¤Î£´³ØÇ¯¾å¤ÇÃÏ¸µ¤âÆ±¤¸¤À¡£¹â¹»¤Î»þ¡¢£±ÅÙ¤À¤±ÂÐÌÌ¤·¡Ö¤¹¤´¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿ÈÄ¹£±£¹£±¥»¥ó¥Á¤ÎÀèÇÚ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö±©ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ë¡£¡ÖÎÀ¤Î´Ä¶¤È¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë¼ÁÌä¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤Ï¥á¥Ã¥È¥é¥¤¥Õ¥É¡¼¥à¡Ê¸½¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀï¤ò´ÑÀï¡£¡Ö¡Ê¸½¹Åç¤Î¡Ë½©»³Áª¼ê¤È¤«¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ±¤¸º¸ÂÇ¤Á¤Î¹¥ÂÇ¼Ô¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²Ç¯½©¤ÎÅÔÂç²ñ¸å¡¢Ãæ·ø¼ê¤«¤éÍ··â¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£ÆâÌî¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆü¤¬Àõ¤¤¤¬¡¢Ã´Åö¤ÎÃÝ²¼½á¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¡ÖÂ¤È¸ª¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¹â¤¤¡£ÂÇ·â¤â¹³Ñ¤ËÂÇ¤Æ¤ë¡£ÆâÌî¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢³°Ìî¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾ÍèÁü¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÆ±¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤¦¤Ê¤º¤¯ºÍÇ½¤ÏÌîµå¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Ãæ£³¤ÎÅß¡£¼þ°Ï¤ò¶Ã¤«¤½¤¦¤È¡¢Â´¶È¼°Á°Æü¤ËÁ´¹»À¸ÅÌ¤ÎÁ°¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤ÎÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£Áª¤ó¤À¶Ê¤Ï£Ò£Á£Ä£×£É£Í£Ð£Ó¤Î¡ÖÀµ²ò¡×¡£¤½¤ì¤Þ¤ÇÌ¤·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿£³ºÐ¾å¤Î»Ð¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é²È¤ÇÎý½¬¡£¸«»ö¤ËÈäÏª¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥®¥¿¡¼¤Ë¤â¡£Í¥Î¤¤Î¡Ö¥É¥é¥¤¥Õ¥é¥ï¡¼¡×¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡Ö¥¤¥ó¥È¥í¤À¤±¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÈù¾Ð¡£Ìîµå¤Ç¥Ô¥¢¥Î¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿åÅç¿·»Ê¤µ¤ó¤ÎÌîµåÌ¡²è¡Ö¥É¥«¥Ù¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÂÇÏ°ì¿Í¤¬¤è¤¯»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤ì¤ë¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÍèÇ¯£±·î¤Î¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¥¸¥à¤Ç¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤¹¤Ê¤ÉÂÎºî¤ê¤ËÎå¤àÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£¡Ö»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿·°æ¡£¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤Ê¥»¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë¡¢¼þ¤ê¤ò¶Ã¤«¤»¤ë³èÌö¤ò¤ß¤»¤ÆÃÏ¸µ¡¦½êÂô¤ÎÀ±¤Ë¤Ê¤ë¡£¡Ê½©ËÜ¡¡Àµ¸Ê¡Ë
¡¡¢¡¿·°æ¡¡Í£ÅÍ¡Ê¤¢¤é¤¤¡¦¤æ¤¤¤È¡Ë£²£°£°£·Ç¯£±£±·î£±£±ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø¹»£²Ç¯¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¿·ºÂ¥ê¥È¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£ÌøÀ¥Ãæ¤Ç¤ÏÅìµþ¿ÀµÜ¥·¥Ë¥¢¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£È¬²¦»Ò¤Ç¤Ï£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¤ò£¶ÉÃ¤ÇÁö¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ºÇÂ®£±£´£³¥¥í¤òÅê¤²¤ë¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤Æºò½©Âç²ñ¸å¤Ë³°Ìî¼ê¤«¤éÍ··â¼ê¤ËÅ¾¸þ¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤ÏÀ¾ÅìµþÂç²ñ½à·è¾¡¤ÇÆüÂç»°¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£±¦Åêº¸ÂÇ¡¢£±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£¸£°¥¥í¡£