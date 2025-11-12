【TAMASHII NATION 2025】 開催期間：11月14日～16日 会場：ベルサール秋葉原 1F・B1F イベントホール （東京都千代田区外神田3-12-8 住友不動産秋葉原ビルB1・1F) 入場料：無料

BANDAI SPIRITSは、完成品フィギュア「METAL BUILD 仮面ライダーゼロワン」の詳細を11月14日より開催されるイベント「TAMASHII NATION 2025」に合わせて公開する。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーゼロワン」より「仮面ライダーゼロワン ライジングホッパー」をMETAL BUILDシリーズで立体化したもの。

劇中のスタイリッシュなスタイルにMETAL BUILDらしいシャープなアレンジが加わった造形となっている。また、ホログラムを彷彿とさせるエフェクトパーツを纏った姿も公開された。

(C)石森プロ・東映