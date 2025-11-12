中村仁美、夫・さまぁ〜ず大竹一樹と長男＆次男＆三男の親子4ショットを公開「もはや４人兄弟」「かっこいいですね〜」
お笑いコンビ・さまぁ〜ず大竹一樹（57）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が11日、自身のインスタグラムを更新。長男（13）、次男（10）、三男（6）と大竹が並んで座る親子4ショットを公開した。
【写真】「とっても幸せそう」中村仁美が公開した大竹一樹＆息子3人の親子ショット
中村は「家族がそろうと、いざっ!!!!」と書き出し、家族で回転寿司に訪れたことを報告。「前回はイカイカイカ…今回はマグロにはまり マグロだけで20貫食べていた夫 私は色々チャレンジしたい気分で初めてデザートまで堪能しました」と大竹の個性的な様子を紹介している。
続けて「5人ともお腹いっぱい!!大満足の家族Dayでした #家族Day #回転寿司 #もはや我が家の遊園地 #なかなか5人が揃わない」と家族全員で集まることが珍しいことを明かし、貴重な家族時間を過ごしたことを伝えた。
仲むつまじい親子ショットに、コメント欄には「男4兄弟みたいで、楽しそうだなぁ〜」「にぎやかやわぁ〜かっこいいですね〜」「家族デイとっても幸せそうで何よりです」「もはや４人兄弟ですね」などの反響が寄せられている。
中村は2011年に大竹と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表した。
