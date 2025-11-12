女性に風俗店の仕事を紹介したなどとしてメンバーが摘発された全国最大規模のスカウトグループ「ナチュラル」に捜査情報を漏らしたとして、警視庁は１２日、暴力団対策課警部補の神保大輔容疑者（４３）を地方公務員法違反（守秘義務）容疑で逮捕した。

同庁は情報漏えいの見返りに金品を受け取った可能性もあるとみて調べている。

捜査関係者によると、神保容疑者は４〜５月、同庁がナチュラルの関係先に設置したカメラの画像を、スマートフォンのアプリを通じてナチュラル側に提供した疑い。カメラは捜査対象のメンバーの動向把握のため、同庁が設置していた。

ナチュラルは繁華街でのスカウト行為に絡み、暴力団幹部との間でみかじめ料の授受があったとされる。神保容疑者は暴力団対策課でナチュラルが関与する事件の捜査担当者だった。

ナチュラルでは、独自開発したアプリを通じてメンバーが逮捕された際の対処法や警察の情報を共有しており、神保容疑者は自身のスマホに入れたこのアプリに画像を載せたという。

同庁は、捜査情報が漏れている疑いがあるとして、８月頃から神保容疑者への捜査を進めていた。

ナチュラルは２００９年頃から各地の繁華街でスカウトした女性を全国の風俗店に紹介し、同庁によると、２２年には１年間で店側から約４４億円のスカウトバック（紹介料）を得ていた。

暴力団組員との乱闘事件やメンバー間の監禁事件などが起き、摘発を強化してきたが、現在もスカウト行為を続けているとされ、同庁は匿名・流動型犯罪グループ（トクリュウ）として実態解明を進めている。