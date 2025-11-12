¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡ÛÃíÌÜ¤Î¤ª¤³¤á·ôÀ¯ºö¡¡ÀìÌç²È¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°ì»þ¤·¤Î¤®¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×Êò¤ìÀ¼¤Ç»ØÅ¦
¡¡£±£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ç¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤Î¤ª¤³¤á·ôÀ¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Ö°ì»þ¤·¤Î¤®¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤ª¤³¤á·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇð»Ô¤ÎÎã¤ò¾Ò²ð¡£¤ª¤³¤á·ô¤Ï£±Ëç£µ£°£°±ß¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤â¡¢»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¶â³Û¤Ï£´£´£°±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢ÇÛÉÛ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿³Û¤Î·ÐÈñ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËËèÆü¿·Ê¹ÏÀÀâ°Ñ°÷¤Îº´Æ£ÀéÌð»Ò»á¤Ï¡Ö¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤â¤ª¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡ÖÌäÂê¤Ïº£¤Ç¤â£µ¥¥í£´£°£°£°±ßÂæ¡¢¤³¤ì¤¬Å¬Àµ¤Ê²Á³Ê¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Îº¢¤Ï£³£°£°£°±ß¤°¤é¤¤¤¬Å¬À¤ÈÁíÍý¼«¤é¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤â¿·¤·¤¤À¯¸¢¤Ï²Á³Ê¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊý¿Ë¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤âÁý»ºÊý¿Ë¤ä¤á¤Þ¤¹¤È¡×¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ö¤ª¥³¥á¤Î²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤òÍÆÇ§¤·¤¿¤Þ¤Þ¤ª¤³¤á·ô¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤â£±²ó¤À¤±¡£·ÑÂ³Åª¤ËÇÛ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë²È¤Ï£±²ó»È¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë°ì»þ¤·¤Î¤®¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¤ª¥³¥á¤Î²Á³Ê¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤Î¤¿¤áÇÀÀ¯¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤¬µÄÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î²ÃÃ«·¾°ì»á¤â¡Ö»ä¤âÆÃÃÊ¡¢¸½¶â¤Ð¤é¤Þ¤ÇÉ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¸½¶âµëÉÕ¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¿¤À¸½¶âµëÉÕ¤Ï¤Ð¤é¤Þ¤¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤Ê¤é¾¦ÉÊ·ô¡¢¾¦ÉÊ·ô¤ÏÍø¸¢¤¬¤È¤«º£¤Þ¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ì¤À¤±¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¿¤¯ºþ¿·´¶¤¬¤¢¤ë¤Ò¤È¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÜÅö¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Î¨Ä¾¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£