¿ÈÄ¹130cm¢ª175cm¤Ø¤ÎÅØÎÏ
¡¡ÍÄÃÕ±à¤Îº¢¤«¤é¡Ö¤Á¤Ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¸«¤»¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ÅÄô¥»Î¤µ¤ó¡Ê@mckg25_mr2¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤äX¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡ÖËÜµ¤¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÍ¦µ¤¤¬¤â¤é¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤ë¡£13ºÐ¤Îº¢¤Ï¿ÈÄ¹130cm¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢20ºÐ¤Î¸½ºß¤Ï175cm¤Ë¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡À¾¥¹¥ÝWEB¡ÖOTTO!¥é¥¤¥Õ¡×¤¬¤ªÏÃ¤ò»Ç¤¦¤È¡¢Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤ÊÉþ¤òÃå¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢µíÆý¤ò°û¤ß¡¢¼Ñ´³¤·¤ò¿©¤Ù¡¢¥¸¥ã¥ó¥×±¿Æ°¤Çìû¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤¤¤Ä¤¯¸Â¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
À®Ä¹¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ïà¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤¿á¤³¤È
¡¡¡Ö¹â¹»1Ç¯¤Îº¢¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê¤¬Î®¹Ô¤ê»Ï¤á¤¿»þ´ü¤Ç¡¢²È¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ë¥°¥ó¤È¿¤Ó¤¿¤ó¤Ç¤¹¾Ð¡×¤ÈÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡Î¾¿Æ¤ÏÉã168cm¡¢Êì165cm¡£Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿ÈÄ¹¤Ê¤¬¤é¡¢¼«¿È¤ÎÅØÎÏ¤ÇÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿·Á¤À¡£¡ÖµíÆý¤ÏËèÆüÉÓ¤ÇÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¼Ñ´³¤·¤Ï¤è¤¯Êì¤¬Çã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢²ÈÄí¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤â´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤Æ¹ü¤Ë»É·ã¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¡£¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¤è¤¯¤·¤Æ¡¢ìû¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë²óÅú¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ÅìÊý¿Àµ¯¤Î¥ª¡¼¥é¤ËÆ´¤ì¤Æ
¡¡ÆÃ¤Ë¿ÈÄ¹¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¶¯¤¯¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤í¤ËÆ´¤ì¤¿´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ÅìÊý¿Àµ¯¤ÎÂ¸ºß¤À¡£
¡¡¡ÖÅìÊý¿Àµ¯¤µ¤ó¤¬¤È¤Æ¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤!¤È»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤Ë»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£Èà¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ëÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸Çº¤ß¤ò»ý¤Ä¿Í¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤¹¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡ÖÃËÀ¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¥á¥¤¥¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¤¤¤¦
ÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬À¸¤ó¤ÀàÊÑ²½¤ÎÊª¸ìá
¡¡¼Â¤ÏÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î±éÁÕ¤âÆÀ°Õ¤Ç¡ÖÉã¤«¤éà¥µ¥Ã¥¯¥¹¿á¤±¤¿¤é¥â¥Æ¤ë¤¾á¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¾Ð¡¡¤Ç¤â¤Þ¤À¥â¥Æ¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¾Ð¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¹â¹»»þÂå¤ÎÊ¸²½º×¤ÇÈäÏª¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿!¡×¤È¾Î»¿¤µ¤ì¡¢ÅØÎÏ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¼«¿®¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¡¢²»³Ú¤Ç¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡ ¡Ö¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢¿ÈÄ¹130cm¤«¤é175cm¤Ø¡½¿ô»ú°Ê¾å¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿Ä¹ÅÄ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤È·ÑÂ³¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÎÏ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ë¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¸«¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²óÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÄ¹ÅÄ¤µ¤ó¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤Î¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤¿¤Ï¡¢¤¼¤ÒSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤Ï¥³¥Á¥é
https://miscolle.com/kwansei2025/profile/m2
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ä¹ÅÄô¥»Î¤µ¤ó
¡¦X(@mckg25_mr2¡Ë
¡¦¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Êmckg25_mr2¡Ë
