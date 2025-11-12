¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀïÎÏ³°¤ÎÉ÷´ÖµåÂÇ¡¢ºÇÂ®143¥¥í¤â¡ÖÁ´ÎÏ¤Ï½Ð¤»¤¿¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡22Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì±¦ÏÓ¡Ú¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡Û
¡¡¢¡¥¨¥¤¥Ö¥ë¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È2025¡Ê12Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿É÷´ÖµåÂÇÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô3¿Í¤Ë10µå¤òÅê¤²¤ÆÌµ°ÂÂÇ1»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£Ç£ÂôÍºÌé¤òÆó¥´¥í¡¢Ìî¸ý¶³Í¤¤òÍ·¥´¥í¡¢Àî¸¶ÅÄ½ãÊ¿¤Ë»Íµå¤Ç¡¢ºÇÂ®¤Ï143¥¥í¡£
¡¡ÅÐÈÄ¸å¤Ï¡Ö¥Ü¡¼¥ëÀè¹Ô¤ÇÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¥¹¥È¥é¥¤¥¯Àè¹Ô¤Ç¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÁ´ÎÏ¤Ï½Ð¤»¤¿¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£Îý½¬¤ÇÀµÄ¾¡¢¼«¿®¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇºÇ¸å¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤¿¡£¥É¥é1¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡£4Ç¯´Ö1·³¤ÇÅê¤²¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²ù¤·¤¤¡£¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¡¢¤Þ¤À¤Ç¤¤ë¤¾¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï°éÀ®¤ÇºÆ·ÀÌó¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¤¬¡¢2·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢10·î7Æü¤ËµåÃÄ¤«¤éÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ¡¦¥Î¡¼¥¹¥¢¥¸¥¢ÂçÌÀºù¹â»þÂå¤Ë157¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë2022Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¸Î¾ã¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢ºòµ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç½éÅÐÈÄ¤ò´Þ¤à6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤ÆËÉ¸æÎ¨5¡¦40¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤ê¡¢º£µ¨¤Ï»ÙÇÛ²¼»þÂå¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö1¡×¤«¤é3·å¤Î¡Ö155¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í4Ç¯´Ö¤Ç1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤ÏºòÇ¯¤Þ¤Ç12µåÃÄ¹çÆ±¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤«¤éÁª¼ê²ñ¤¬¼çºÅ¡£Åê¼ê¡¢Ìî¼ê¤Î·×38¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë