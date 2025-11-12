後藤未有と同組で回るチャンス JALプレゼンツのゴルフツアーが来年1月開催
女子プロゴルファーの後藤未有がスポンサー契約を結ぶ日本航空（JAL）とタッグを組み、特別ラウンドを含むゴルフツアーを開催する。
【写真】後藤未有がドレスアップしました
日程は来年1月17日（土）、18日（日）の2日間で、会場は後藤の地元・福岡県にあるザ・クラシックゴルフ倶楽部。参加者は後藤との2ホール同組プレーやニアピン対決に加え、ワンポイントレッスンや懇親会を通じてプレーの考え方やコースマネジメントを直接学べる。最大募集人数は15人。参加条件は「プレー進行に支障をきたさない程度のゴルフ経験者」で、申し込みは出発日の14日前までとなる。ザ・クラシックゴルフ倶楽部は1990年開場。国内メジャー大会を複数開催してきたコースで、2028年の「日本女子オープン」開催も決定している。近年は海外設計チームによる改修が行われ、戦略性の高い設計として注目を集めている。旅行代金には宿泊・食事・ゴルフプレー・レッスン・懇親会・航空運賃・往復ゴルフバッグ宅配などが含まれ、練習場利用時のボール代もカバーされている。後藤は2000年生まれの25歳で、古江彩佳、西村優菜、安田祐香らと同じ“プラチナ世代”のひとり。2023、24年はシード選手としてツアーを戦った。今季はトップ10に5回入っており、シード復帰とツアー初優勝が期待されている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
伊藤園レディス 初日の組み合わせ＆スタート時間
後藤未有 プロフィール＆成績
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
渋野日向子が出場！ 米女子ツアー組み合わせ
顔と名前で覚えよう！ 女子最終プロテスト合格者のプロフィール
【写真】後藤未有がドレスアップしました
日程は来年1月17日（土）、18日（日）の2日間で、会場は後藤の地元・福岡県にあるザ・クラシックゴルフ倶楽部。参加者は後藤との2ホール同組プレーやニアピン対決に加え、ワンポイントレッスンや懇親会を通じてプレーの考え方やコースマネジメントを直接学べる。最大募集人数は15人。参加条件は「プレー進行に支障をきたさない程度のゴルフ経験者」で、申し込みは出発日の14日前までとなる。ザ・クラシックゴルフ倶楽部は1990年開場。国内メジャー大会を複数開催してきたコースで、2028年の「日本女子オープン」開催も決定している。近年は海外設計チームによる改修が行われ、戦略性の高い設計として注目を集めている。旅行代金には宿泊・食事・ゴルフプレー・レッスン・懇親会・航空運賃・往復ゴルフバッグ宅配などが含まれ、練習場利用時のボール代もカバーされている。後藤は2000年生まれの25歳で、古江彩佳、西村優菜、安田祐香らと同じ“プラチナ世代”のひとり。2023、24年はシード選手としてツアーを戦った。今季はトップ10に5回入っており、シード復帰とツアー初優勝が期待されている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
伊藤園レディス 初日の組み合わせ＆スタート時間
後藤未有 プロフィール＆成績
シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
渋野日向子が出場！ 米女子ツアー組み合わせ
顔と名前で覚えよう！ 女子最終プロテスト合格者のプロフィール