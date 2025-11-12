DJ¡¡KOO¡¡¡ÖºÇKOO¤Î·ëº§µÇ°Æü¡×¤ò²ÈÂ²¤Ç¤ª½Ë¤¤¡ª¡¡°¦Ì¼¤«¤é¤Î¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È3S¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¶·ã
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖTRF¡×¤ÎDJ¡¡KOO¡Ê64¡Ë¤¬¡¢12Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ëº§µÇ°Æü¤ò²ÈÂ²¤Ç½ËÊ¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡DJ¡¡KOO¤Ï¡Ö11·î11Æü¡ª¡ª36²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¡¡Ì¼¤¬¤ª½Ë¤¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢36²óÌÜ¤È¤Ê¤ë·ëº§µÇ°Æü¤ò°¦Ì¼¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ºÊ¤ÈÌ¼¤È¹ë²Ú¤Ê¥Ç¥¶¡¼¥È¥×¥ì¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤Ç¼Ì¤ë¡È²ÈÂ²3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¸ò´¹¡ª¡ª¡¡Ì¼¤«¤é±ü¤µ¤Þ¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¥á¡¼¥«¡¼¡ªËÍ¤Ë¤ÏÇÉ¼ê±Ç¤¨¤Ê»ØÎØ¡¡¤½¤·¤ÆÆó¿Í¤Ë¤ª²Ö¤Þ¤Ç¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÉ×ÉØ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤òÌ¼¤Ë¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ì¤Û¤É¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤«¡ª¡ªº£Æü¤Î¤¿¤á¤Ë¿§¡¹½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥Û¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡×¤È¡¢·ëº§µÇ°Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì¼¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿²ÖÂ«¤È¡ÖDJ¡¡KOO¡õMASAMI HappyWedding Anniversary¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤Î¼Ì¿¿¤â¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öµ¢¤êÆ»¡¢±üÍÍ¤Ë¡Ø¥Ñ¥Ô¤È·ëº§¤·¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ªºÇKOO¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤¹¡¡¤³¤Á¤é¤³¤½·ëº§¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¤ª¤Î¤í¤± DO DANCE¡ª¡ª¡×¤È¡¢36Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤âÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤É×ÉØ¤Î²ñÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºÊ¤Ë¤â´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÌ¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¡¼¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨DO DANCE¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¤ÇÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö·ëº§µÇ°Æü¡¡& ²ÈÂ²°¦¡¡ºÇKOO¡Á DO DANCE¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤´²ÈÂ²¡¢¹¬¤»°ìÇÕ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Þ¤Ç¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£