「最近物欲がなくて…」と悩む橋本環奈が“クリスマスプレゼントに欲しいもの”

女優の橋本環奈（26歳）が、11月12日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“クリスマスプレゼントに欲しいもの”を語った。



11日に東京・表参道ヒルズのクリスマスツリー点灯式に出席した橋本が、番組のインタビューに対応。「ズバリ、今年のクリスマスプレゼント、欲しいものってありますか？」と質問を受ける。



これに橋本は「ほんとに、最近物欲がなくて…。欲しいもの聞かれるのがすごく難しいんですよ」と少し悩んだあと、「なんだろうな…花束とか？ 大きい花束とかだと嬉しいですね」と回答。



それは「花瓶を集めていて。なんかおうちが華やかになるので」と語った。