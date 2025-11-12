橋本環奈「ここ3年間（紅白司会で）大みそかまで忙しくて」今年は久々にクリスマスやれる
女優の橋本環奈（26歳）が、11月12日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“今年のクリスマス”について語った。
11日に東京・表参道ヒルズのクリスマスツリー点灯式に出席した橋本が、番組のインタビューに対応。「ここ3年間（紅白歌合戦の司会で）は大みそかまで忙しくて、なかなかクリスマスをやれていなくて。『あっ、そっか。久々に年内クリスマスできるかも』っていう連絡を、ちょうど友だちにしたところだった」と語る。
そして、今年のクリスマスのイメージについて、「まだ決めてないんですけど、やっぱり王道で。クリスマスソングを聴きながらチキンを食べ、ケーキを食べ、ただしゃべるっていう…すいません、本当に新しいことは何もなくなんですけど。王道中の王道やれればいいかな」とコメント。
また、クリスマスに渡すプレゼントについては「今回ははりきって予算をちょっとだけ上げて、気合い入れてプレゼントを選んでみようかなと思います」と語った。
11日に東京・表参道ヒルズのクリスマスツリー点灯式に出席した橋本が、番組のインタビューに対応。「ここ3年間（紅白歌合戦の司会で）は大みそかまで忙しくて、なかなかクリスマスをやれていなくて。『あっ、そっか。久々に年内クリスマスできるかも』っていう連絡を、ちょうど友だちにしたところだった」と語る。
また、クリスマスに渡すプレゼントについては「今回ははりきって予算をちょっとだけ上げて、気合い入れてプレゼントを選んでみようかなと思います」と語った。