¡Ú¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡ÛÉðËµ³¼ê¤¬£³ºÐÇÏ¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ë¡Ö¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÁêÅö¤¢¤ë¡×°ìÌä°ìÅú
¢¡Âè£µ£°²ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£±£¶Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±£±·î£±£²Æü¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó
¡¡¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ç½©²Ú¾Þ£²Ãå¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿ù»³À²µª±¹¼Ë¡¢Éã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¡Ë¤Ëµ³¾è¤¹¤ëÉðËµ³¼ê¤¬²ñ¸«¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½Á°²ó¡¢µ³¾è¤·¤¿°õ¾Ý¡£
¡¡¡ÖÁ°²ó¡¢Ä´¶µ¤Ç°ìÅÙ¾è¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ó»þ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹ÅöÆü¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¹¤´¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Þ¤Ç¤Ï¤Í¡£¥¤¥ì¹þ¤ß¤¬¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤È¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï´¶³Ð¤¬°ã¤Ã¤¿¤«
¡¡¡Ö¤Ï¤¤¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½½©²Ú¾Þ¡Ê£²Ãå¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡ÖÆ¨¤²¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ì¡¼¥¹Á°¤«¤éÆ¨¤²¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¼«Á³¤È¥Ï¥Ê¤òÀÚ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤â¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤È¤³¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤À¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ç¤¤¤¤·Á¤ËÄ¾Àþ¤Ë¸þ¤±¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥¤¥ì¹þ¤ß¤Î±Æ¶Á¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤Á¤ç¤Ã¤È¤æ¤Ã¤¯¤êÍÞ¤¨¤Æ¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Þ¤¿¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÖ¤·ÇÏ¤ÇÌµÍý¤À¤Ê¤È¡£¤ª¤½¤é¤¯Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥²¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡£
¡¡¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¥ì¡¼¥¹Á°¤Î´¶¿¨¤è¤ê¤Ï¥ì¡¼¥¹¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤¿¤À¡¢£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤¯¤é¤¤¤Ç³°¤«¤é¾¡¤ÁÇÏ¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥à¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤êºÇ¸å¤Ë¶Á¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¡×
¡¡¡½º£Ä«¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ï¡£·ªÅì¡¦ºäÏ©¤òÃ±Áö¤Ç£µ£²ÉÃ£¶¡½£±£²ÉÃ£±¡£
¡¡¡ÖÃ±Áö¤ÇºäÏ©¤ÇÇÏ¤Ê¤ê¤È¤¤¤¦·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥à¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤¯ÌµÍý¤»¤ºËÜÅö¤ËÇÏ¤Ê¤ê¤ÎÄ´¶µ¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Á°²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ÍÄ´¶µ¤Ç¤Ï¥¤¥ì¹þ¤ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤È¤Ê¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½Æ°¤¤È¤·¤Æ¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Æ°¤¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¡½¥³¡¼¥¹¤Î°õ¾Ý¤Ï¡£
¡¡¡ÖµþÅÔ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³°²ó¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡£µ÷Î¥¤â¤Ò¤È¥Ï¥í¥ó¿¤Ó¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ÏÈà½÷¤ÎÀ³Ê¤È¤«¹Í¤¨¤ë¤È¥×¥é¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½º£²ó¤Î½ÐÁö¤Ë¤ÏÉðµ³¼ê¤Î¿Ê¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊóÆ»¤¬¤¢¤ë¤¬¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¼¡Áö¡¢¤É¤¦¤³¤¦¤Ç¤¹¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æµ÷Î¥¤ÎÏÃ¤ò¡Ê¿ù»³À²¡ËÀèÀ¸¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ò¤È¤Ä¤ÇÁ´¤¯µ÷Î¥¤ÏÁ´Á³Ãæµ÷Î¥¤ÇÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ÀèÀ¸¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Þ¥¤¥ë¤â¤«¤é¤â¤µ¤é¤ËÃ»¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤ÈÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤Î´¶³Ð¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½Á°²ó¡¢½©²Ú¾Þ¤Çµ³¾è¤·¤Æ¤Î´¶¿¨¤«¡£
¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µ÷Î¥¤ÏËÜÅö¤ËÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ò¤È¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£ÀÞ¤ê¹ç¤¨¤ÐÁ´Á³»ý¤Ä¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡¡¡½¥Ù¥¹¥È¤Êµ÷Î¥¤Ï¡£
¡¡¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Áö¤ê¼«ÂÎ¤ÏÄ¹¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀ³ÊÅª¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃ»¤á¤ÎÊý¤¬¥ì¡¼¥¹¤Ï¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤É¤«¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½º£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Ï¡£
¡¡¡ÖÀÞ¤ê¹ç¤¤½Å»ë¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡¢¤É¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â®¤¤¤È¤¤¤¦¤«Æó¤ÎµÓ¤¬Â®¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¥¿¡¼¥È¼«ÂÎ¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¸å¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ®¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡£¤¢¤È¤Ï¤â¤¦ÊÖ¤·ÇÏ¤¬¤¹¤´¤¤¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¿¤Ö¤óÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤È¤Ï¥ì¡¼¥¹Á°»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½º£²ó¤Ï¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²¿¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£·è¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥ì¡¼¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á°È¾¤¤¤«¤Ë¥ê¥º¥àÎÉ¤¯Áö¤é¤»¤é¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¡½Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Î»þ¤ËÅìµþ¤Î£²£°£°£°Ã¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µþÅÔ¤Î£²£²£°£°³°²ó¤ê¤Ï¡£
¡¡¡ÖÎÏ¤Ï¤¢¤ì¤Ð¤½¤ó¤Ê¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä¾Àþ¤âÄ¹¤¤¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡££Ç£±¥ì¡¼¥¹¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¤Ï¸ÅÇÏ¤â°ì½ï¤Ç¤¹¤·¡¢µ÷Î¥¤âÁ°Áö¤è¤ê¿¤Ó¤Æ³°²ó¤ê¤Ç¤È¤¤¤¦¤Í¡£»îÎý¤È¤¤¤¦¤«²ÝÂê¤È¤¤¤¦¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Î¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ½ÎÏ¤ÏÁêÅö¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£
¡¡¡ÖÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÄ´¶µ»Õ¤ÎÊý¤«¤é¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë°ìÆ¬¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×