高市早苗首相は１２日の参院予算委員会で、２０２５年度補正予算案にクマ対策として、自治体への支援策を盛り込む考えを示した。青森県選出の立憲民主党・田名部匡代参院幹事長への答弁で明らかにした。各地で深刻化する被害を受け、専門家らで作る日本クマネットワーク（１９９７年設立、茨城県つくば市）はクマによる被害が相次いでいることを受け、クマの現状について分析結果を公表している。

◆現時点で人身事故を防ぐために市民が気を付けるべきこと

〈１〉出没・目撃状況を確認する 都道府県や市町村等が公表する直近のクマ類の出没情報および目撃情報 （注 １）はその周辺にクマ類が存在する可能性を示す重要な情報であり、過年度分も含めて確認することが重要です。

〈２〉クマとの遭遇を想定する 出没が発生している地域では、玄関の外にも、あるいは下車した際にもクマがいるかもしれないと考え、外出時にはクマ撃退用スプレーを携行して下さい。散歩やジョギングも危険

があります。動画で適切なスプレーの使用方法を確認しておくことで、適切な使用が期待されます。

また、事故による重篤な外傷や死亡や重症化を避けるために、首の後ろを手で守り、うつぶせになる防御態勢をとることで、死亡や重症化のリスクを下げるとされていますので、対応方法として想定しておくことが望ましいです。

〈３〉行政等への誹謗中傷を行わない 各地の行政の担当職員は人身事故が発生しないように日々業務を遂行し、捕獲や藪払いなどの出没抑制に関する取り組みにも対応しています。

一方、当該行政への過度な電話などは、追加の業務を発生させ、本来行うべき出没防止対策や被害防止対策の妨げとなります。

現状では日本各地で起きているクマ類にまつわる事案の原因や背景について不明な点が多数ありますが、今後も日本クマネットワークは市街地、人の生活圏での人身事故を防ぐための現状解析や被害を防ぐための普及啓発に全力で取り組んでまいります。