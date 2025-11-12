black

Media Integrationは、beyerdynamicのワイヤレスヘッドフォン「AVENTHO 100」を11月14日に発売する。価格は各色36,740円。カラーはblack、brown、creamの3色をラインナップする。

brown

cream

1924年創業で100周年を迎えたドイツの老舗ブランドbeyerdynamicが手掛ける新モデルで、Red Dotデザイン賞を受賞したデザインを採用。アルミニウムやファブリックなどの高品質素材を用い、軽量なオンイヤー構造と折りたたみ式ハウジングにより、約220gの携帯しやすいヘッドフォンに仕上げたという。

筐体は密閉型で、beyerdynamicらしい妥協のないサウンドを追求したという。交換可能なイヤーパッドを備え、長期使用にも配慮。アクティブ・ノイズキャンセリングに加え、ワンタッチで周囲の音を取り込める外音取り込みモードを搭載する。通話時にはQualcomm cVcテクノロジーにより、騒がしい環境でもクリアな音声伝達を可能としている。

バッテリー駆動時間は、ANCオフ時で60時間以上、ANCオン時でも最大40時間の連続再生が可能。さらに約15分の急速充電で最大15時間再生できるファストチャージ機能も備える。

Bluetoothはバージョン5.4に対応し、スマートフォンとPCなど2台を同時接続できるマルチポイント機能や、Google Fast Pairによるペアリングもサポートする。専用アプリ「beyerdynamic」からは、機能カスタマイズやソフトウェアアップデート、バッテリー残量確認などが行える。

主な仕様は、インピーダンスは48Ω、周波数特性は520Hz～22,000Hz。対応プロファイルはAVDTP 1.3、AVCTP 1.4、GAVDP 1.3、SPP 1.2、RFCOMM 1.2、A2DP 1.4、AVRCP 1.6.2、HFP 1.9。通信距離は最大約15m。充電端子はUSB-C。