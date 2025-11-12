ホクホクの長いもに風味豊かでコク深い煮汁がマッチ！「豚ひき肉と長いもの担担（たんたん）煮」


煮もののぬくもりが恋しい季節になりました。でも、煮ものって時間がかかるから…と作るのをちゅうちょしてしまうあなたに、煮込み時間をぐっと短縮できる、ちょっとしたテクをお教えしましょう！　ホクホクの長いもの味しみ煮ものが、たちまち完成するレシピです！

教えてくれたのは…

▷市瀬悦子さん

料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。

■豚ひき肉と長いもの担担煮

ほどよい辛さにごはんが進む！

【材料・2人分】＊1人分349kcal／塩分3.0g

・豚ひき肉・・・ 180g

・長いも ・・・300g

・万能ねぎ・・・ 4本

・にんにくのみじん切り・・・ 1片分

・白すりごま・・・ 大さじ1

・豆板醤 ・・・小さじ1/2

■Ａ＜混ぜる＞

　└みそ・・・ 大さじ1

　└しょうゆ ・・・小さじ2

　└とりガラスープの素・・・ 小さじ1/2

　└水 ・・・3/4カップ

塩　サラダ油

【作り方】

1．長いもは2cm厚さの半月切りにする。耐熱皿に重ならないように並べ、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで4分レンチンし、水けをきる。万能ねぎは5cm長さに切る。

2．フライパンに油小さじ1、にんにく、豆板醤を入れて中火で熱し、ひき肉を炒める。肉の色が変わったら長いもを加え、全体に油がまわるまで炒める。Ａを加えて混ぜ、具材を平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約8分煮る。

3．強火にし、白すりごま、万能ねぎを加え、さっと煮からめる。

長いもは煮る前に塩をふってレンチンしておくと、加熱時間が短縮できるだけでなく、塩の脱水効果で煮汁もしみこみやすくなります。やわらかく煮込まれた長いもの煮もの、ぜひじっくり味わってみてくださいね！

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

レシピ考案／市瀬悦子　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集協力／田久晶子

文＝高梨奈々