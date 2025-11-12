ホクホクの長いもにコク深い煮汁がマッチ！「豚ひき肉と長いもの担担（タンタン）煮」
煮もののぬくもりが恋しい季節になりました。でも、煮ものって時間がかかるから…と作るのをちゅうちょしてしまうあなたに、煮込み時間をぐっと短縮できる、ちょっとしたテクをお教えしましょう！ ホクホクの長いもの味しみ煮ものが、たちまち完成するレシピです！
教えてくれたのは…
▷市瀬悦子さん
■豚ひき肉と長いもの担担煮
ほどよい辛さにごはんが進む！
【材料・2人分】＊1人分349kcal／塩分3.0g
・豚ひき肉・・・ 180g
・長いも ・・・300g
・万能ねぎ・・・ 4本
・にんにくのみじん切り・・・ 1片分
・白すりごま・・・ 大さじ1
・豆板醤 ・・・小さじ1/2
■Ａ＜混ぜる＞
└みそ・・・ 大さじ1
└しょうゆ ・・・小さじ2
└とりガラスープの素・・・ 小さじ1/2
└水 ・・・3/4カップ
塩 サラダ油
【作り方】
1．長いもは2cm厚さの半月切りにする。耐熱皿に重ならないように並べ、水大さじ1、塩少々をふる。ラップをかけて600Wで4分レンチンし、水けをきる。万能ねぎは5cm長さに切る。
2．フライパンに油小さじ1、にんにく、豆板醤を入れて中火で熱し、ひき肉を炒める。肉の色が変わったら長いもを加え、全体に油がまわるまで炒める。Ａを加えて混ぜ、具材を平らにする。煮立ったらふたをして弱めの中火にし、約8分煮る。
3．強火にし、白すりごま、万能ねぎを加え、さっと煮からめる。
＊ ＊ ＊
長いもは煮る前に塩をふってレンチンしておくと、加熱時間が短縮できるだけでなく、塩の脱水効果で煮汁もしみこみやすくなります。やわらかく煮込まれた長いもの煮もの、ぜひじっくり味わってみてくださいね！
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々