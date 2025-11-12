買い出しや献立作りを少しでもラクに。決めておきたい「我が家の基本食材」
大事な物だけを残す。Vlogger・深尾双葉さんが物を手放すようになったきっかけ／ほんとうの豊かさに出合うための9週間（1）
石川県在住のVlogger・深尾双葉さん。6年前から始めたYouTubeでの衣食住にまつわる動画投稿が人気を博しています。現在は築35年の賃貸マンションで夫婦2人暮らし。その生活のなかでの気づきや、心動かされた瞬間、厳選した暮らしの道具。そして「物を手放す」といったテーマをメインに発信を続けています。
都内での雑貨店勤務や、金沢市で器と古道具の店を営んだ経験もあることから、かつては収集癖とも呼べるほど物への執着が強かったという深尾さん。その意識に変化が起きたのは、2024年元旦に発生した能登半島地震でした。この災害をきっかけに「物を所有する意味とは一体、何なのだろう」という気持ちが込み上げ、半ば衝動的に「物を手放す」というアクションを起こすことに。
「ほんとうの豊かさ」を見つめ直し、「物を手放す」ためのヒントを、深尾さんのエピソードからご紹介します。
※本記事は深尾 双葉著の書籍『ほんとうの豊かさに出合うための9週間 部屋と心が自然に整う“一生もの”の暮らし』から一部抜粋・編集しました。
■我が家の”基本食材”を決めておく
食材の買い物は、近所のスーパーの特売日に合わせて週一回が基本です。
季節によって少し変わりますが、いつも必ず買う基本食材を決めていて、必要以上に買わないようにしています。
基本食材は、野菜ならお味噌汁の具材になりそうな物。長ネギと人参、ジャガイモ、玉ねぎ、小松菜、さらに冬なら白菜といった感じです。その他にキノコ類や、生姜も必ず買っています。ぬか漬け用に大根も欠かせません。
あとは肉や魚と、我が家の食卓に欠かせない豆腐と油揚げ、納豆、卵ぐらいです。たまに変わった料理を作りたくなった時は、追加でハーブを買いに行ったりするぐらい。ほんとうに決まった物だけを買っています。どの食材も、和洋中どの料理にも使えるので、飽きることがありません。
洋服もベース色を決めたらコーディネートが楽になったように、基本の食材をある程度決めておくと買う時に悩まないし、余計な物を買って使い切れなくなってしまうこともなくなります。
自分や家族の好み、地元の特産などに応じて、それぞれのご家庭で”我が家の基本食材”を決めてみると、食材の買い出しや献立作りが少し楽になるかもしれません。
私もかつてはスーパーの特売日に飛びつき、冷蔵庫も冷凍庫も常に中身はパンパン。まだたくさん残っているのに、さらに新しい食材を重ねていくので、どれが古くて、どれが新しい物かわからなくなり、結局腐らせてしまうという悲惨な状態でした。
たまにデパ地下に行くと、そんなに食べないのに、チーズや変わったパスタ、外国の野菜など、珍しい食材をつい買ってしまい、とりあえず冷蔵庫へ、ということもよくありました。
素敵な料理を作っている方たちに触発されて、自分も華やかな食卓にしたいと、たくさんのおかずを並べていた時期もあります。
しかし、凝った料理は毎日の食事作りでは長続きしませんでした。改めて聞くと、家族はそこまでの料理は求めていなかったようです。人と比較して、買わなければ、作らなければと思うから冷蔵庫の中も収拾がつかなくなり、苦手な料理のハードルをさらに上げていたような気がします。
著＝深尾 双葉／『ほんとうの豊かさに出合うための9週間 部屋と心が自然に整う“一生もの”の暮らし』