タレントの藤本美貴（40）が11日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）に出演。一人っ子などの子供のワガママを防止する教育法を明かした。

一人っ子を育てる親からの悩みとして、ワガママに育たないか心配だという声を寄せられた藤本。「3歳8カ月くらいまで長男は一人っ子だった。負けるっていう経験も絶対必要だと思った」と自身の子育てを振り返った。

「一緒にかるた、トランプ、オセロとかも全然本気でやって勝つ」として「じゃんけんとかも勝つまでやるとか…勝つってわかってるゲーム何も楽しくなくない？みたいな」と子育て持論を展開。いかなる勝負も手加減ゼロで挑み息子に負ける経験をさせていたと語った。

「勝つか負けるかわからない中、一生懸命やるから勝ったとき嬉じゃん。悔しかったら勝てるように練習してこいよって言ってた」と回顧。「“貸して”とか言われても、嫌だよ使ってるからとかわざと言ってた。わざときょうだい役で、貸してくれないっていうことも経験させようかなって」と藤本流のひとりっ子育児法を説明した。