女優の高橋メアリージュンさん、お笑いコンビ「野性爆弾」のくっきー！さんが、「バリュエンスジャパン オリジナル・バーキン日本上陸お披露目イベント」に登壇しました。



【写真を見る】【 野生爆弾・くっきー！ 】 後世に残してほしいものは自分 「冷凍保存してほしい」



今回、お披露目される「オリジナル・バーキン」は今年７月にフランスで行われたサザビーズのオークションで約14.7億円で落札された、女優ジェーン・バーキン氏が実際に使用していた世界に一つだけの「バーキン」オリジナルプロトタイプです。





この日は正装で登場した2人でしたが、くっきー！さんは高橋さんの衣装について“紅しょうがみたいなね”と独特な表現で褒めると、高橋さんも“ナチュラル気味のね”と返し、会場の笑いを誘っていました。





バッグを目の前に高橋さんは“あの女優ジェーン・バーキンさんのバッグがここにあるんですね…”と目を見張り、“14.7億円というお値段にもびっくりしたんですけど、裏側のストーリがあるから意味ある、このお値段というのを聞いて新しい価値の見方を感じました”と語りました。





くっきー！さんは“ルーツという事は僕らでいったら、ご先祖さんに会うという事ですよね。先祖と会うのはエグイですよね、しかも世界有名先祖ですもんね。使い込まれた感じもいい”と興奮気味に語り、“時代を重ねるのはいいですよね。人間も女性なんかは年を取りたくない若返りたいみたいに言ってますけど、そのまんまがいいんです。それが美しい姿なんです。それを痛感しました”と独特な解釈で語りました。

今回落札したバリュエンスジャパンの嵜本社長は“ブランド品を「価格」で語るのではなく、歴史やストーリーなどの「意味」で語られるべきであり、そこへ戻りたい”と熱弁すると、高橋さんは“意味を知ることで本当の価値を知るのは大切だと思いました。それが循環にもつながっていく”と語り、くっきー！さんは“歴史を重ねるのはもう、ミルフィーユですよね。だからもう「バーキン」とは呼ばない。「ミルフィッキン」です。知ることは楽しいですし、うれしいですね”と語りました。

ちなみに後世に残してみたいものを聞かれたくっきー！さんは“自分のことめちゃめちゃ好きなんで、だから自分を残したいですよね、冷凍保存して。ここで解凍して何百年ぶりに蘇った僕が、ここで出てくるみたいなね”と妄想を膨らませて会場の笑いを誘っていました。







【担当：芸能情報ステーション】