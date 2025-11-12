「エイブル トライアウト ２０２５」（１２日、マツダスタジアム）

シート打撃が行われ、前広島・松山竜平外野手が登場。全８打席で３安打（１四球）をマークし、本拠地マツダスタジアムから大きな拍手がわき起こった。

第１打席で元中日・竹内から右前にポトリと落ちる安打を放つと、第３打席では前巨人・高橋礼の低めをうまくすくい、中前打。第７打席では１８歳下の前阪神・森木の速球を捉え、中前にはじき返した。

松山は通算１３０４試合に出場。１６年から１８年までリーグ３連覇に貢献した。左の代打としても活躍していたが、今季は１試合１打席の出場に終わった。

トライアウトを終えた松山は「どこかでまだやりたいので。今年が不完全燃焼で終わったので」と思いを語った。スタンドでは広島の野間、堂林、元同僚のオリックス・西川らも観戦。仲間からも「頑張って下さい。けがしないで下さい」とエールを送られたという。

５０００人近いファンからは、より大きな歓声を受けた。「多くのファンの方が集まってくれて嬉しかった。いいところを見せられて良かった」とうなずいた。