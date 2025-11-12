ユニクロが世界各地に「ヒートテック」を寄贈！「The Heart of LifeWear」グローバルローンチイベントレポ
難民や子ども、災害被災地などに「ヒートテック」を寄贈する活動「The Heart of LifeWear」の2025年度の実施を、株式会社ユニクロが発表。2025年10月20日に東京・有明コロシアムでグローバルローンチイベントが開催された。
【写真】「想いをつなぐリレー」で華麗なターンを見せる国枝慎吾さん
「The Heart of LifeWear」は、「What Makes Life Better？」(人々の生活をより良くするものは何か？)、「そのためにユニクロは何ができるのか？」という問いかけを繰り返し、ライフウェアで社会全体をよりよくするために立ち上げられた活動だ。
本記事では、グローバルローンチイベントの様子をレポートする。
■子どもたちがリレーで想いをつなぐ第一部
「The Heart of LifeWear」は、ユニクロが40周年を迎えた2024年よりスタート。昨年は28の国と地域に100万点以上のヒートテックが寄贈され、支援を必要とする多くの人々に届けられた。2025年度もその規模を維持しながら、活動をさらに広げていく予定だという。
また、今年はユニクロの戦略的パートナーであり、ヒートテックを共同開発する東レ株式会社も参画。素材開発から物流、現地支援団体との連携にいたるまで、多様な協力体制で進められるようだ。
イベントの第一部には、ユニクロ グローバルブランドアンバサダーで元プロ車いすテニス選手の国枝慎吾さんと、東レ株式会社が特別協賛する東レ パン パシフィックオープンテニストーナメント 大会アンバサダーの奈良くるみさんが登壇。15人の小学生が参加し、寄贈先の被災地や難民について理解を深めたほか、寄贈品であるヒートテックの仕組みを学んだ。
その後は会場をテニスコートに移し、奈良さん考案のウォーミングアップで体をほぐしたあと、4チームに分かれて「想いをつなぐリレー」を実施。ラケットにボールを乗せてコースを走り、次の走者へとつなぐ競技だ。国枝さんと奈良さんも参加し、俊敏な動きを見せると、子どもたちからは「すごい！」、「はやっ！」などと歓声があがった。両氏は子どもたちに声をかけながら、笑顔で交流を深めていた。
第一部の後半では、「The Heart of LifeWear」の象徴である“ハート”をテーマにしたワークショップを開催。子どもたちはハート型のシールに想いを込めてボードに貼り付け、最後に国枝さんがサインと「世界をヒートテックであたたかく！」というメッセージを添えて完成させた。
参加した子どもたちからは「世界がヒートテックでいっぱいになったら、いい冬になりそう」という声もあがり、国境や言語、文化を超え、お互いに助け合うことの大切さについて学べた様子。国枝さんは「人に優しくすることの大切さを伝えられたらうれしい」と話し、あたたかさと笑顔に包まれた時間となった。
■活動を広め、より多くの“あったかい”をシェア
続く第二部では、「The Heart of LifeWear」の説明会を実施。登壇したのは、株式会社ファーストリテイリング取締役 グループ上席執行役員の柳井康治さん、東レ株式会社 GO事業部長の大川倫央さん、そしてUNHCR(国連難民高等弁務官事務所)駐日代表の柏富美子さん。それぞれの立場から、2025年度における具体的な支援方針や、活動への想いが語られた。
また、柳井さんからは、今年度の「The Heart of LifeWear」を通して二つのチャレンジを行うことが発表された。一つは、50万点のヒートテックをシリアの帰還民の人々へ、寒くなる前に届けること。もう一つは、この活動をより多くの人に知ってもらえるよう、寄贈活動だけでなく、イベントの開催や衣料支援などを続けることだ。
なお、このグローバルローンチイベントは、ユニクロが世界中で進めるヒートテック寄贈活動の一環として開催されたもの。会場には笑顔や声援があふれ、「服を通じて“あったかい”をシェアする」という想いを、子どもたちやアスリートとともに体感できる時間となった。「The Heart of LifeWear」の活動に、今後も要注目だ。
