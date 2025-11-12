歌手兼俳優のチャウヌが、新アルバム「ELSE」のハイライトメドレー一部を公開した。アルバムのタイトル曲「SATURDAY PREACHER」や「Sweet Papaya」など4曲の音源の一部を初めて公開したもの。韓国メディアが報じた。

チャウヌは韓国陸軍軍楽隊に服務中だが、4日には電話でチャウヌの声が聞ける交流イベントを実施。今回はその第2弾で、公開されたハイライトメドレーはイメージの中のQRコードを通じてあらかじめ録音されたチャウヌの音声メッセージを聞くことができる。

韓国メディアMKスポーツは「変わった形式のティーザーを通じて、チャウヌは暖かくて親しみのある声でファンと1対1で通話するように新曲を直接紹介し、トラック別のハイライト区間が流れ、ファンの耳をとりこにした」と報じた。

また「特にタイトル曲『SATURDAY PREACHER』について『チャウヌにこんな姿があったのかと思う異色の魅力があるよ。AROHA（所属するASTROの公式ファン名）も中毒になるだろう』」と紹介した。

ソロミニアルバムとしては2枚目となる「ELSE」は21日午後1時、世界の音源サイトを通じて発売される。