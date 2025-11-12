11月1日、新潟県長岡市にあるJRの車両センターで、車体に落書きされる被害がありました。



落書きされたのは11月で営業運転を終了する電気機関車でした。

「THANKS」(ありがとう)の落書き？

こちらは11月1日土曜日の朝7時頃に撮影された写真。青い車体にスプレーのようなもので落書きがされていました。



よく見ると「THANKS64」「ありがとう64」とも読めます。実はこの車両、11月に営業運転を終える電気機関車なんです。

国鉄時代に製造された“EF64形電気機関車”

JR東日本新潟支社によりますと、落書きがあったのは電気機関車のEF64形です。国鉄時代に製造され、かつては寝台列車の牽引などで活躍しました。



JR東日本新潟支社は警察に被害を相談すると共に、次のようにコメントしています。



「列車の運行について、ご利用のお客さまにご心配をおかけしましたことをお詫びいたします。このような行為があると、今後の臨時列車運行やイベント開催の是非についても再検討することになります。車両基地など立入禁止箇所や線路内など鉄道用地への立ち入りは、列車の運行や安全に関わる重大な行為であり、絶対におやめいただくようにお願いします。あわせて沿線の私有地への立ち入りについてもお住まいの方などに大変なご迷惑となるため、こちらも絶対におやめいただくようにお願いします。なお、特に悪質と判断される際には、法的措置をとらせていただく場合もございます」