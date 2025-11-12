神様へのお願いは「ほお袋をください」役立つわけでもない特徴を手に入れて読者の予想をことごとく裏切る展開へ！「すごい」と反響大【作者に訊く】
幼いころ、神様への願いごとで「ほお袋」を手に入れた少女。特に役立つわけでもないおまけのような特徴は、人生を左右する冒険の入り口だった――!?
フィビ鳥(@fibi_dori)さんの創作漫画「ハムガールの冒険」は、ハムスターのようなほお袋を持つ少女の半生を辿る短編作品。ほかの人にはないほお袋を持て余す主人公と、そこに価値を見出してくれた恋人との出会いを描く……と思いきや、2人目の恋人はまさかの反政府組織の一員。読者の予想をことごとく裏切るジェットコースターのような展開と、主人公の数奇な運命に、X上で9万件を超えるいいねが寄せられた作品だ。
■日常の中で書き留めていたメモから生まれた物語
作者のフィビ鳥さんが手がけた本作「ハムガールの冒険」は、タイトルの印象からは想像できないほど意外性に満ちた展開で、多くの読者の心をつかんだ話題作である。かわいらしい題名とは裏腹に、物語は次第に加速し、予想外の方向へと進んでいく作品だ。
本作を描くきっかけについて、フィビ鳥さんは「普段から思いついたことをメモアプリにメモしているのですが、見返していたら『ほお袋のある女』という言葉があり、そこから漫画に起こしました」と語る。日常の中で何気なく書き留めていたメモが、後に物語の原点となったという。さらに、「『ほお袋のある女』というキーワードから自由に連想して、出てきたエピソードをつなげました。並べると脈絡みたいなものが見えてきたので、あとはそれに沿ってエピソードを足して、1本の物語にしました」と、作品が形になっていく過程を明かしてくれた。
また、本作では新たな試みとして「横長のコマ」を多く取り入れているという。 「今まで使い方がわかっていなかったんですが、長台詞のときとか、メリハリをつけたいとき役立つことに気づきました。話の内容がごちゃごちゃしているので、重宝するコマ割りでした」と語り、表現面での挑戦についても触れている。
日常の何気なく書き留めていたメモから生まれた本作は、軽やかさと奥行きを併せ持つ、不思議な魅力にあふれた作品である。自由な発想と構成力が織りなすこの物語を、ぜひ読んでほしい。
取材協力：フィビ鳥(@fibi_dori)
