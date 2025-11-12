ＳＷＣＣ、今期経常を6％上方修正・最高益予想を上乗せ、配当も20円増額

ＳＷＣＣ <5805> [東証Ｐ] が11月12日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比59.3％増の113億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の235億円→250億円(前期は112億円)に6.4％上方修正し、増益率が2.1倍→2.2倍に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.3倍の136億円に急拡大する計算になる。



業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の180円→200円(前期は136円)に増額修正した。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比2.6倍の63.4億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の9.2％→10.0％に改善した。



